بالشعرية والخضار والكاري.. 5 وصفات متنوعة لـ طريقة عمل شوربة العدس

شوربة العدس من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على إعدادها و تناولها بالأخص مع قدوم فصل الشتاء، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك مجموعة من الوصفات المختلفة و الجديدة لـ طريقة عمل شوربة العدس





شوربة العدس التقليدية

٥٠٠ جم عدس أصفر

بصلة بيضاء أرباع

١ طماطم أرباع

جزرة شرائح

لتر مرقة

ماء ساخن

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

لعمل التقليه (اختياري)

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

سمنه

طريقة التحضير

في إناء الطهي تضاف المرقه مع العدس وكل الخضروات والتوابل. يضاف الماء ليغمر كل المكونات وتترك على النار لتغلي. تخفض درجة الحرارة وتترك الشوربه على النار حتى ينضج العدس وتذبل الخضروات تمامًا.

بعد أن يتم النضج يضاف الملح وتضرب الشوربه في الخلاط أو الكبة أو بإستخدام الهاند بليندر حتى تنعم. تترك الشوربه على النار ويضاف ماء ساخن لتخفيف الشوربه في حالة الحاجه.

لعمل التقليه تضاف السمنه في طاسة صغيرة ومعها الثوم والكزبرة وتشوح. تصب التقليه على الشوربه وتقلب معها. ومن الممكن أن تقدم بدون التقليه.

تقدم شوربة العدس مع العيش المقلي أو المحمص والليمون.





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شوربة عدس بالشعرية

شوربة عدس

كوب شعرية

مرقة

سمنة

طريقة التحضير

تحمر الشعرية في السمنة حتى تحصل على لون ذهبي فاتح. يضاف كوب من المرقة وتترك الشعرية لتغلي به وتتشربه. تضاف شوربة العدس بكمية حسب الرغبة وتقلب المكونات.

تقدم شوربة العدس بالشعرية مع الليمون والخبز المحمص.





شوربة العدس بالخضار

كوب عدس أصفر

بصلة مفرومة

جزرة مفرومة

نصف كوب أعواد كرفس مفروم

نصف كوب بسلة

نصف كوب ذرة حلوة

١ بطاطس مكعبات

ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

لتر مرقة

ماء ساخن

ملعقة صغيرة ثوم باودر

ملعقة صغيرة بصل باودر

رشة جوزة الطيب

٢ ورقة لورا

ملح وفلفل أسود

زبدة

طريقة التحضير

يشوح البصل في الزبدة حتى يذبل ومعه الجزر والكرفس والزعتر. يضاف الثوم ويشوح سريعًا ومن ثم تضاف بقية الخضروات والتوابل وتقلب مع الخليط. تضاف المرقة والعدس ويضاف الماء في حالة الحاجه. تترك الشوربة على النار حتى تغلي ويتم النضج. يضاف الملح وترفع الشوربة من على النار.

تقدم الشوربة بدون طحن مع الليمون والخبز المحمص.





شوربة عدس بالطماطم

٢ كوب عدس أصفر

كيلو طماطم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف كوب ريحان مفروم

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم باودر

ملعقة صغيرة بصل باودر

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

مكعب مرقة

٢ ملعقة كبيرة صلصة

زبدة

لتر مرقة

ماء ساخن

طريقة التحضير

يشوح الثوم سريعًا في الزبدة. تقطع الطماطم أنصاف وتقلب سريعًا مع الثوم والتوابل والسكر. تضاف الصلصة وتقلب سريعًا ومن ثم يضاف مكعب المرقة والعدس وتغطى المكونات بالماء. يترك الخليط على النار حتى ينضج تمامًا وتذوب الطماطم جيدًا. يرفع الخليط من على النار ويضاف الريحان ومكعب من الزبدة الباردة. تطحن المكونات حتى تنعم تمامًا بإستخدام الكبة او الخلاط أو الهاند بليندر. يعدل الملح وتقدم الشوربة ساخنه.





شوربة عدس بالكاري

٢ كوب عدس أصفر

كوب حمص مسلوق

١ بطاطس مكعبات

١ فلفل أحمر حار مفروم

كوب طماطم مقشرة ومفرومة

نصف كوب كزبرة مفرومة

٣ كوب أوراق سبانخ طازجه مفرومة

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كاري

ملعقة صغيرة زعفران باودر

ملح وفلفل أسود

سمنه

مرقة

طريقة التحضير

يشوح البصل في السمنة حتى يحصل على لون ذهبي. يضاف الثوم والفلفل الحار وتقلب المكونات. تضاف كل الخضروات والتوابل والزعفران وتقلب المكونات جيدًا. يضاف العدس وتغطى المكونات بالمرقة أو الماء وتترك لتنضج تمامًا.

تقدم الشوربة مع الليمون والخبز المحمص.







