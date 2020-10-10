طريقة عمل سلطة العدس الأحمر مع الخضار

يقبل بعض الأشخاص على تناول العدس فى الإفطار، وبالأخص العدس الأسمر، الذي يعرف باسم العدس بجبة، لذلك كشف موقع "هيلث" عن طريقة عمل سلطة العدس الأحمر بالخضار.

مكونات سلطة العدس الأحمر مع الخضار

2 كوب عدس مسلوق.

كوب فلفل أخضر متوسط ​​، مفروم.

جزرة متوسطة مفرومة.

2 رأس طماطم متوسط ​​الحجم ، مفروم.

¼ باقة بقدونس مفروم ناعمًا.

3 أضلاع بصل أخضر مفروم ناعمًا.





مكونات الصلصة:





3 ملاعق كبيرة. خل بلسمي

½ ملعقة صغيرة. ملح

2 ملعقة صغيرة. 3 ملاعق كبيرة نعناع مجفف

. زيت الزيتون













تجهيز:





1- صفي العدس وضعي جميع مكونات السلطة في طبق التقديم .

2-في وعاء صغير ، اخلطي مقادير التتبيل التي ستضاف للسلطة قبل تناولها

.3- قسمي السلطة إلى 4 حصص وقدميها باردة





نصيحة: إذا لم يغلي العتب فابدأ في غلي نصف كوب واستمر في تحضير الطبق.





وقت التحضير: 15 دقيقة

وقت الطهي: 20 دقيقة





الكمية: 4 حصص





حقائق غذائية (لكل وجبة):





السعرات الحرارية: 240

كوليسترول (ملج):

دهون حرة 10 جرام

كربوهيدرات (27 جرام

بروتينات 10 جرام

ألياف غذائية (10 جرام