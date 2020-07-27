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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العدس أبو جبة؟

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:01 م
ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند تناول العدس أبو جبة
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اسماء محمد
يعتقد الكثير من الناس أن العدس أبو جبة هو طعام التوفير، لا يتناوله إلا أصحاب الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن الأبحاث العلمية أكدت أن العدس المعروف بطعام الفقراء من أغنى الأطعمة بالفوائد الغذائية والصحية.

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وأورد موقع " womenshealthmag" مجموعة من الفوائد التي تجعل العدس أبو جبة من الوجبات الرئيسية للجميع.

-  غني بالألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتمنع الإصابة بالسكري النوع الثاني وتقلل فرص الإصابة بسرطان الأمعاء.

غنية بالفولات وهو فيتامين ب يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب المناسبة، ويساعد حمض الفوليك على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الأطفال.

- العدس يحتوى على نسبة كبيرة من المغنيسيوم الذى يحسن تدفق الدم والأكسجين في الجسم. يمكن أن تجعلك مستويات المغنيسيوم المنخفضة تشعر بالخدر أو الوخز ، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، وقد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالنوبات أو مشاكل في القلب.

- يحافظ على قوة العظام يمنع الهشاشة لانه يحتوى على نسبة كالسيوم جيدة ويعد بديل جيد لأولئك الذين لايحبون تناول اللبن منتجاته .

- غنى جدا بالبروتين الذى يساعد فى بناء عضلات الجسم 
- غنى بالبوليفينول الذى يساعد على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع وهشاشة العظام وأمراض القلب والسرطان. 
- العدس غنى بالحديد يساعد فى الوقاية من فقر الدم "الانيميا ".

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