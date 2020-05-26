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مرأة

يعالج حب الشباب.. فوائد العدس الأخضر للبشرة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:02 ص
ماذا يحدث عند وضع
ماذا يحدث عند وضع العدس الاخضرعلى البشرة
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اسماء محمد
توجد مواد طبيعية كثيرة قادرة على علاج الكثير من مشاكل البشرة وتغني بالفعل عن مستحضرات التجميل الصناعية لكن مع الأسف معظم النساء لا يعرفن عنها شيئا.

ومن أبرز المواد الفعالة بشكل فائق في مجال التجميل وغير متداولة بين النساء والفتيات هى العدس الأخضر.

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وذكر موقع " boldsky" أن العدس الأخضر يعد ممتازًا من الناحية الطبية لأنه يساعد في منع الإصابة بالسرطان وفي نفس الوقت يساعد في علاج الكثير من مشاكل البشرة.

ويساعد العدس الأخضر في علاج البثور وندبات حب الشباب والعيوب ويعمل على صنفرة البشرة.

يعمل العدس الأخضر كمنظف ممتاز للبشرة، مما يساعد على سحب الأوساخ والزيت برفق من الوجه، هذا بالإضافة إلى أنه يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة التي تساعد في الحصول على بشرة شابة.
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