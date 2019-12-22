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مرأة

اسمريتي فجأة .. وصفة طبيعية تعيد لون البشرة الطبيعي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:51 م
اسمريتي فجأة .. وصفة
اسمريتي فجأة .. وصفة طبيعية تعيد لون الطبيعي
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اسماء محمد
تصاب الكثير من النساء باسمرار البشرة نتيجة للتعرض للشمس لفترات طويلة مما يجعل بشرتهن أكثر اسمرارا وجفافا مما يفسد المظهر العام.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك علاج حروق الشمس وذلكك وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

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مكونات الماسك:

1 ملعقة كبيرة عصير طماطم
1 ملعقة كبيرة مسحوق العدس الأحمر
1 ملعقة كبيرة الألوة فيرا هلام

طريقة استعمال الماسك:
- نضيف عصير الطماطم في وعاء.
- يُضاف مسحوق العدس وهلام الألوفيرا إلى هذا المزيج وتخلط جميع المكونات جيدًا.
ضع الخليط على المناطق المصابة.
- اتركيه لمدة 30 دقيقة واشطفيه باستخدام الماء البارد.
- كرري هذا العلاج كل يوم بديل للحصول على أفضل نتيجة.

يحتوي العدس الأحمر على الكثير من البروتينات والمعادن التي تعود بالنفع على البشرة ، لا يقلل من سمرة البشرة فحسب ، بل يساعد على معالجة البشرة الجافة.
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