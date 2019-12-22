اسمريتي فجأة .. وصفة طبيعية تعيد لون البشرة الطبيعي

7 نصائح لعلاج تساقط الشعر فى الشتاء

مكونات الماسك:

طريقة استعمال الماسك:



1 ملعقة كبيرة عصير طماطم1 ملعقة كبيرة مسحوق العدس الأحمر1 ملعقة كبيرة الألوة فيرا هلام- نضيف عصير الطماطم في وعاء.- يُضاف مسحوق العدس وهلام الألوفيرا إلى هذا المزيج وتخلط جميع المكونات جيدًا.ضع الخليط على المناطق المصابة.- اتركيه لمدة 30 دقيقة واشطفيه باستخدام الماء البارد.- كرري هذا العلاج كل يوم بديل للحصول على أفضل نتيجة.يحتوي العدس الأحمر على الكثير من البروتينات والمعادن التي تعود بالنفع على البشرة ، لا يقلل من سمرة البشرة فحسب ، بل يساعد على معالجة البشرة الجافة.