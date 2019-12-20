7 نصائح لعلاج تساقط الشعر فى الشتاء

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من تساقط الشعر فى فصل الشتاء مما يفسد تاج جمالهن، لذا تبحثن عن حل فعال وسريع للمشكلة خلال هذا الفصل.





وفقا لما ذكره موقع "boldsky" يمكنك التخلص من تساقط الشعر فى الشتاء بـ 7 نصائح بسيطة.





- عدم ربط شعرك بإحكام شديد وعدم عمل بعض التسريحات مثل ذيول المهر الضيقة أو الضفائر.





- تمشيط شعرك مع مشط له أسنان أوسع وإزالة التشابك بلطف.





- اتباع نظام غذائي صحي ووضع الفواكه والفيتامينات والمعادن كجزء أساسي من قائمة الطعام اليومية.





- تساعد علاجات الزيوت الساخنة "حمام الزيت الساخن" وقناع الأفوكادو في علاج تساقط الشعر في فصل الشتاء.





- استفد من زيت اللوز أو زيت جوز الهند لعلاج الزيت الساخن وضعه على فروة الرأس والشعر.





- تأكد من اتباع هذا الروتين مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.



