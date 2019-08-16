تبييض البشرة في أسبوع .. طرق موفرة للرجال والنساء



يمكنك تبييض البشرة الدهنية من خلال وصفات طبيعية منزلية لكن عليك توخي الحذر في المواد التي تستخدمينها لبشرتك، حيث أن تبييض البشرة الدهنية يحتاج استخدام مواد معينة قد لا تصلح لأنواع البشرة الأخرى، كما أن إذا تواجدت حبوب الشباب بكثرة على الوجه فيحتاج الأمر إلى استشارة طبي مختص قبل استخدام بعض وصفات تبييض البشرة الدهنية حتى لا يزداد الأمر سوءًا بسبب حب الشباب. يمكنك تبييض البشرة الدهنية من خلال وصفات طبيعية منزلية لكن عليك توخي الحذر في المواد التي تستخدمينها لبشرتك، حيث أن تبييض البشرة الدهنية يحتاج استخدام مواد معينة قد لا تصلح لأنواع البشرة الأخرى، كما أن إذا تواجدت حبوب الشباب بكثرة على الوجه فيحتاج الأمر إلى استشارة طبي مختص قبل استخدام بعض وصفات تبييض البشرة الدهنية حتى لا يزداد الأمر سوءًا بسبب حب الشباب.



وصفات تبييض البشرة الدهنية :



إليك مجموعة من الوصفات الطبيعية البسيطة التي يمكنك تجربتها في منزلك من أجل تبييض البشرة الدهنية، ومنها :



1- حليب بودرة و ترمس



ضيفي ملعقة حليب بودرة مع ملعقة ترمس مطحون مع ملعقتي ماء ورد، وقلبيهم جيدًا وضعي الخليط على بشرتك واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بماء فاتر.



2- الزبادي والشوفان



اخلطي ملعقتي زبادي مع ملعقة شوفان مطحون مع ملعقة من عصير الطماطم، وضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة.



3- الليمون و بيكربونات الصوديوم



اخلطي ملعقة عسل ابيض مع ملعقة بيكربونات الصوديوم وعصير ليمونة واحدة، وضعي الخليط على وجهك، فهذا الماسك يعالج حب الشباب ويساعد على تبييض البشرة الدهنية.



4- النشا وماء الأرز



قومي بنقع كوب من الأرز في الماء لمدة ساعة، ثم اخلطي ماء الأرز مع ملعقة نشا وحليب بودرة، وضعي الخليط على وجهك حتى يجف ثم اغسليه.



ثانيًا : تبييض البشرة للرجال :

الخطوة الأولى : تقشير البشرة قومي بنقع كوب من الأرز في الماء لمدة ساعة، ثم اخلطي ماء الأرز مع ملعقة نشا وحليب بودرة، وضعي الخليط على وجهك حتى يجف ثم اغسليه.الخطوة الأولى : تقشير البشرة



تقشير البشرة خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة، فالتقشير يزيل طبقة الجلد الميت والاوساخ والأتربة على البشرة ويفتح المسام، وهي فرصة جيدة لمنح البشرة ماسكات طبيعية أثناء فتح المسام.



طريقة تقشير البشرة للرجال :



يمكن استخدام وصفات طبيعية متوفرة في المنزل لتقشير وتبييض البشرة للرجال ، ومنها :



١_ السكر الخشن و الزيت



وهي أسهل طريقة للتقشير، عن طريق خلط ملعقة سكر خشن مع ملعقة زيت زيتون او جوز هند وفرك البشرة بالخليط في حركات دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق ثم شطفها بالماء.



٢_ العسل والقهوة والسكر



وهي طريقة أخرى سريعة لتقشير البشرة، عن طريق خلط ملعقة من القهوة مع ملعقة من السكر الخشن و ملعقة عسل أبيض ، وتدليك البشرة بالخليط لمدة خمس دقائق.



الخطوة الثانية : حمام البخار



حمام البخار ليس مقتصرا على النساء فقط بل تحتاجه أيضا بشرة الرجال، وهو خطوة هامة ضمن خطوات تبييض البشرة للرجال، ويمكن تطبيق حمام البخار في المنزل بطريقة سهلة إذا لم يتوفر جهاز البخار، وذلك عن طريق غلي كمية من الماء ووضعها في وعاء وتوجيه البشرة باتجاهه لمدة ١٠ دقائق، فحمام البخار يفتح المسام وينشط الدورة الدموية بالوجه ويزيل طبقة الجلد الميت والاوساخ و الاتربة.



الخطوة الثالثة : تبييض البشرة للرجال



بعد التقشير و حمام البخار، تأتي مرحلة تفتيح البشرة من خلال استخدام وصفات طبيعية سهلة وغير مكلفة، فمع الاستمرار عليها لفترة سنلاحظ فرق واضح في لون البشرة ونضارتها سواء للرجال أو النساء.



الأفوكادو و الخيار



وهي عبارة عن حبة خيار مهروسة مع نصف ثمرة أفوكادو وتوزيع الخليط على وجهك واتركه لمدة نصف ساعة ثم اغسله.



جل الصبار



وهي عبارة عن ملعقة من جل الصبار مع ملعقة كركم وملعقة عسل أبيض، ويتم خلطه جيدا حتى يصبح خليط متجانس، ويوضع على الوجه لمدة نصف ساعة.



ثالثًا : تبييض البشرة بالنشا :

فوائد النشا للبشرة : وهي عبارة عن ملعقة من جل الصبار مع ملعقة كركم وملعقة عسل أبيض، ويتم خلطه جيدا حتى يصبح خليط متجانس، ويوضع على الوجه لمدة نصف ساعة.فوائد النشا للبشرة :



١- النشا تحتوي على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية مثل الألياف و البروتينات و الحديد و الصوديوم، وكلها مواد مفيدة للجسم و البشرة.



٢- النشا تساعد على تنظيف الوجه وتطهيره و إزالة طبقة من الجلد الميت لتمنح بشرتك الحيوية و النضارة .



٣- النشا مفيدة بشكل خاص لاصحاب البشرة الدهنية، فهي تساعد على امتصاص الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية، ويمكن استخدامها من خلال وصفات طبيعية أو استخدامها خام وبشكل مباشر على الوجه.



٤-النشا تحتوي على فيتامين a الذي يعمل بشكل كبير على تفتيح البشرة والبقع الداكنة وكذلك علاج الهالات السوداء.



٥- النشا تحتوي على الكالسيوم و الحديد وهي عناصر مفيدة للبشرة وتساعد على تجديد خلايا الوجه مما يمنحك بشرة نضرة متوهجة.



٦- النشا علاج سحري لحب الشباب، فهي تحتوي على معدن الزنك الذي يساعد في علاج الحبوب و البثور.



طرق تبييض البشرة بالنشا :



يمكنك تبييض البشرة بالنشا في وقت قصير إذا قمت بتكرار الوصفات الطبيعية البسيطة التي تتضمن النشا لمدة شهر، وخاصة في فصل الصيف الذي يسبب اسمرار البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس ، لكن النشا قادرة على حل كل مشاكل البشرة .. اليك أهم طرق تبييض البشرة بالنشا :



١- النشا و الجلسرين



اخلطي ملعقة جلسرين مع ملعقة نشا ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة ، فهذه الوصفة تساعد على تقشير الوجه و إزالة طبقة الجلد الميت و نضارة البشرة .



٢- النشا وماء الورد



اخلطي ملعقة نشا مع ملعقتي ماء ورد وطبقي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف ، فهذه الخلطة تساعد على تبييض البشرة وتفتيح البقع الداكنة وتعالج اسمرار البشرة في الصيف.



٣- النشا و البيض



اخلطي ملعقتي نشا مع بياض بيضة و ملعقتين من الحليب وضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف على وجهك ثم اغسليه، وكرريه مرتين أسبوعيا.



أطعمة تمنح وجهك نضارة وتساعد على تبييض البشرة في اسبوع : اخلطي ملعقتي نشا مع بياض بيضة و ملعقتين من الحليب وضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف على وجهك ثم اغسليه، وكرريه مرتين أسبوعيا.



- الفواكه والخضروات الغنية بفتيامين A و E و C وهي : المانجو، الموز، العنب، الجريب فروت، الفراولة، الكيوي، والأفوكادو.

- الأطعمة الغنية بـ أوميجا 3 وهي موجودة في الأسماك، ويفضل تناول وجبتين من السمك أسبوعيًا.

- الأطعمة التي تحتوي على الألياف، مثل الخضروات والجزر والخيار والطماطم وبعض الفواكه كالبطيخ والبرتقال ، كما أن الألياف لا تقتصر على الفواكه والخضروات فقط، بل هي متوفرة أيضًا في البقوليات كالفول والعدس والبازلاء.

- الفواكه والخضروات الغنية بفتيامين A و E و C وهي : المانجو، الموز، العنب، الجريب فروت، الفراولة، الكيوي، والأفوكادو.- الأطعمة الغنية بـ أوميجا 3 وهي موجودة في الأسماك، ويفضل تناول وجبتين من السمك أسبوعيًا.- الأطعمة التي تحتوي على الألياف، مثل الخضروات والجزر والخيار والطماطم وبعض الفواكه كالبطيخ والبرتقال ، كما أن الألياف لا تقتصر على الفواكه والخضروات فقط، بل هي متوفرة أيضًا في البقوليات كالفول والعدس والبازلاء.

تبييض البشرة أمر يشغل بال النساء خاصة في فصل الصيف نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، ولهذا السبب يصبح تبييض البشرة والعناية بها أمرا مهما أيضًا للرجال فهم أكثر تعرضًا للشمس والعوامل الخارجية، لذا تتأثر بشرتهم بشكل أكبر، لكن تبييض البشرة لم يعد أمرا صعب المنال، بل يمكن تحقيقه بطرق منزلية سهلة وبسيطة وغير مكلفة، بالإضافة إلى اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة.