تبييض البشرة بالنشا .. 6 فوائد و 5 وصفات

تبييض البشرة بالنشا من الطرق الطبيعية البسيطة التي تعمل على تبييض البشرة ايا كان نوعها عادية أو دهنية أو جافة ، فهي سهلة ومتوفرة وغير مكلفة و تعتبر غنية بالعديد من العناصر الغذائية المغذية للوجه، و يمكنك الاعتماد عليها بشكل رئيسي في تبييض البشرة بالنشا، فهي غير مقتصرة على اضافتها لبعض أنواع الطعام والحلويات فقط بل لها تأثير قوي في تبييض البشرة.
فوائد النشا للبشرة :
١- النشا تحتوي على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية مثل الألياف و البروتينات و الحديد و الصوديوم، وكلها مواد مفيدة للجسم و البشرة.
٢- النشا تساعد على تنظيف الوجه وتطهيره و إزالة طبقة من الجلد الميت لتمنح بشرتك الحيوية و النضارة .
٣- النشا مفيدة بشكل خاص لاصحاب البشرة الدهنية، فهي تساعد على امتصاص الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية، ويمكن استخدامها من خلال وصفات طبيعية أو استخدامها خام وبشكل مباشر على الوجه.
٤-النشا تحتوي على فيتامين a الذي يعمل بشكل كبير على تفتيح البشرة والبقع الداكنة وكذلك علاج الهالات السوداء.
٥- النشا تحتوي على الكالسيوم و الحديد وهي عناصر مفيدة للبشرة وتساعد على تجديد خلايا الوجه مما يمنحك بشرة نضرة متوهجة.
٦- النشا علاج سحري لحب الشباب، فهي تحتوي على معدن الزنك الذي يساعد في علاج الحبوب و البثور.
طرق تبييض البشرة بالنشا :
يمكنك تبييض البشرة بالنشا في وقت قصير إذا قمتي بتكرار الوصفات الطبيعية البسيطة التي تتضمن النشا لمدة شهر، وخاصة في فصل الصيف الذي يسبب اسمرار البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس ، لكن النشا قادرة على حل كل مشاكل البشرة .. اليكي أهم طرق تبييض البشرة بالنشا :
١- النشا و الجلسرين
اخلطي ملعقة جلسيرين مع ملعقة نشا ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة ، فهذه الوصفة تساعد على تقشير الوجه و إزالة طبقة الجلد الميت و نضارة البشرة .
٢- النشا وماء الورد
اخلطي ملعقة نشا مع ملعقتين ماء ورد وطبقي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف ، فهذه الخلطة تساعد على تبييض البشرة وتفتيح البقع الداكنة وتعالج اسمرار البشرة في الصيف.
٣- النشا و البيض
اخلطي ملعقتين نشا مع بياض بيضة و ملعقتين من الحليب وضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف على وجهك ثم اغسليه، وكرريه مرتين أسبوعيا.
٤- النشا و ماء الارز
ماء الارز أيضا تحتوي على فيتامين a والزنك والكالسيوم مثل النشا ، ويمكنك تطبيق هذا الخليط واضافتهما معا للحصول على نسبة جيدة من فوائدهما، ضعي ملعقة نشا مع ملعقتين من ماء الارز وضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه .
٥- النشا والخل
وهي صفة سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء بالانف، اخلطي ملعقة من النشا مع ملعقة خل وضعيه على المنطقة المصابة بالرؤس السوداء لمدة ربع ساعة ثم امسحيه بقطعة قطن.
فوائد النشا للبشرة :
١- النشا تحتوي على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية مثل الألياف و البروتينات و الحديد و الصوديوم، وكلها مواد مفيدة للجسم و البشرة.
٢- النشا تساعد على تنظيف الوجه وتطهيره و إزالة طبقة من الجلد الميت لتمنح بشرتك الحيوية و النضارة .
٣- النشا مفيدة بشكل خاص لاصحاب البشرة الدهنية، فهي تساعد على امتصاص الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية، ويمكن استخدامها من خلال وصفات طبيعية أو استخدامها خام وبشكل مباشر على الوجه.
٤-النشا تحتوي على فيتامين a الذي يعمل بشكل كبير على تفتيح البشرة والبقع الداكنة وكذلك علاج الهالات السوداء.
٥- النشا تحتوي على الكالسيوم و الحديد وهي عناصر مفيدة للبشرة وتساعد على تجديد خلايا الوجه مما يمنحك بشرة نضرة متوهجة.
٦- النشا علاج سحري لحب الشباب، فهي تحتوي على معدن الزنك الذي يساعد في علاج الحبوب و البثور.
طرق تبييض البشرة بالنشا :
يمكنك تبييض البشرة بالنشا في وقت قصير إذا قمتي بتكرار الوصفات الطبيعية البسيطة التي تتضمن النشا لمدة شهر، وخاصة في فصل الصيف الذي يسبب اسمرار البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس ، لكن النشا قادرة على حل كل مشاكل البشرة .. اليكي أهم طرق تبييض البشرة بالنشا :
١- النشا و الجلسرين
اخلطي ملعقة جلسيرين مع ملعقة نشا ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة ، فهذه الوصفة تساعد على تقشير الوجه و إزالة طبقة الجلد الميت و نضارة البشرة .
٢- النشا وماء الورد
اخلطي ملعقة نشا مع ملعقتين ماء ورد وطبقي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف ، فهذه الخلطة تساعد على تبييض البشرة وتفتيح البقع الداكنة وتعالج اسمرار البشرة في الصيف.
٣- النشا و البيض
اخلطي ملعقتين نشا مع بياض بيضة و ملعقتين من الحليب وضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف على وجهك ثم اغسليه، وكرريه مرتين أسبوعيا.
٤- النشا و ماء الارز
ماء الارز أيضا تحتوي على فيتامين a والزنك والكالسيوم مثل النشا ، ويمكنك تطبيق هذا الخليط واضافتهما معا للحصول على نسبة جيدة من فوائدهما، ضعي ملعقة نشا مع ملعقتين من ماء الارز وضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه .
٥- النشا والخل
وهي صفة سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء بالانف، اخلطي ملعقة من النشا مع ملعقة خل وضعيه على المنطقة المصابة بالرؤس السوداء لمدة ربع ساعة ثم امسحيه بقطعة قطن.