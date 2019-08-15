تبييض البشرة بالنشا .. 6 فوائد و 5 وصفات

تبييض البشرة بالنشا من الطرق الطبيعية البسيطة التي تعمل على تبييض البشرة ايا كان نوعها عادية أو دهنية أو جافة ، فهي سهلة ومتوفرة وغير مكلفة و تعتبر غنية بالعديد من العناصر الغذائية المغذية للوجه، و يمكنك الاعتماد عليها بشكل رئيسي في تبييض البشرة بالنشا، فهي غير مقتصرة على اضافتها لبعض أنواع الطعام والحلويات فقط بل لها تأثير قوي في تبييض البشرة.





فوائد النشا للبشرة :

١- النشا تحتوي على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية مثل الألياف و البروتينات و الحديد و الصوديوم، وكلها مواد مفيدة للجسم و البشرة.



٢- النشا تساعد على تنظيف الوجه وتطهيره و إزالة طبقة من الجلد الميت لتمنح بشرتك الحيوية و النضارة .



٣- النشا مفيدة بشكل خاص لاصحاب البشرة الدهنية، فهي تساعد على امتصاص الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية، ويمكن استخدامها من خلال وصفات طبيعية أو استخدامها خام وبشكل مباشر على الوجه.



٤-النشا تحتوي على فيتامين a الذي يعمل بشكل كبير على تفتيح البشرة والبقع الداكنة وكذلك علاج الهالات السوداء.



٥- النشا تحتوي على الكالسيوم و الحديد وهي عناصر مفيدة للبشرة وتساعد على تجديد خلايا الوجه مما يمنحك بشرة نضرة متوهجة.



٦- النشا علاج سحري لحب الشباب، فهي تحتوي على معدن الزنك الذي يساعد في علاج الحبوب و البثور.



طرق تبييض البشرة بالنشا :

يمكنك تبييض البشرة بالنشا في وقت قصير إذا قمتي بتكرار الوصفات الطبيعية البسيطة التي تتضمن النشا لمدة شهر، وخاصة في فصل الصيف الذي يسبب اسمرار البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس ، لكن النشا قادرة على حل كل مشاكل البشرة .. اليكي أهم طرق تبييض البشرة بالنشا :



١- النشا و الجلسرين

اخلطي ملعقة جلسيرين مع ملعقة نشا ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة ، فهذه الوصفة تساعد على تقشير الوجه و إزالة طبقة الجلد الميت و نضارة البشرة .



٢- النشا وماء الورد

اخلطي ملعقة نشا مع ملعقتين ماء ورد وطبقي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف ، فهذه الخلطة تساعد على تبييض البشرة وتفتيح البقع الداكنة وتعالج اسمرار البشرة في الصيف.



٣- النشا و البيض

اخلطي ملعقتين نشا مع بياض بيضة و ملعقتين من الحليب وضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف على وجهك ثم اغسليه، وكرريه مرتين أسبوعيا.



٤- النشا و ماء الارز

ماء الارز أيضا تحتوي على فيتامين a والزنك والكالسيوم مثل النشا ، ويمكنك تطبيق هذا الخليط واضافتهما معا للحصول على نسبة جيدة من فوائدهما، ضعي ملعقة نشا مع ملعقتين من ماء الارز وضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه .



٥- النشا والخل

وهي صفة سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء بالانف، اخلطي ملعقة من النشا مع ملعقة خل وضعيه على المنطقة المصابة بالرؤس السوداء لمدة ربع ساعة ثم امسحيه بقطعة قطن.



