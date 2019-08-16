تبييض البشرة السمراء فى أسبوع .. روتين طبيعي خلال 7 أيام

تبييض البشرة السمراء في أسبوع حلم كل الفتيات خلال فصل الصيف نتيجة التعرض اليومي لأشعة الشمس والأتربة والعوامل الخارجية فتتأثر البشرة ويتغير لونها وتبدأ بعض البقع الغامقة في الظهور، بالإضافة إلى تضرر البشرة مع كثرة استخدام المكياج، لكن في هذه الحالة يحتاج الوجه عناية يومية مكثفة من أجل تبييض البشرة السمراء في أسبوع، باستخدام بعض الوصفات الطبيعية المنزلية التي لها مفعول سريع على البشرة.



روتين يومي لـ تبييض البشرة السمراء في أسبوع :

1- البشرة والشعر والجسم يحتاجون إلى شرب كميات كبيرة من الماء يوميًا تصل إلى 3 ليترات كي يحافظ الجسم على رطوبته ولا يتعرض للجفاف.

2- كريم واقي الشمس من أهم المنتجات التي يجب استخدامها قبل الخروج للشارع والتعرض للشمس، ويجب وضع الـ صن بلوك قبل الخروج بنصف ساعة على الأقل، حتى يكون طبقة عازلة بين البشرة والشمس، وهي إحدى الخطوات الهامة التي تساعد على تبييض البشرة السمراء في اسبوع.

3- التقشير خطوة مهمة لإزالة طبقة من الخلايا الميتة والأوساخ والأتربة على البشرة، مما يمنحها النضارة والحيوية، حيث إن التقشير خطوة هامة من أجل تفتيح البشرة السمراء في أسبوع.



4- التغذية من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في البشرة والشعر، فكل ما تأكله يظهر على صحتك العامة و على البشرة، فمثلًا يزداد ظهور حب الشباب عند الإفراط في تناول الشيكولاتة والأطعمة الجاهزة، لذا تحتاج البشرة إلى تناول الكثير من الفواكه والخضروات للحصول على كمية مناسبة من العناصر الغذائية والألياف والفيتامينات المهمة للبشرة مثل A و E .



5- استخدام غسول يومي منظف للبشرة، ومناسب لنوعها، ويفضل استشارة طبيب في حالة البشرة الدهنية والإصابة بحبوب الشباب ، حيث تحتاج البشرة الدهنية عناية خاصة مختلفة عن بقية أنواع البشرة، كذلك تفتيح البشرة السمراء الدهنية قد يكون له روتين آخر مختلف.



أطعمة تمنح وجهك نضارة وتساعد على تبييض البشرة في اسبوع :

- الفواكه والخضروات الغنية بفتيامين A و E و C وهي : المانجو، الموز، العنب، الجريب فروت، الفراولة، اليكوي، والأفوكادو.

- الأطعمة الغنية بـ أوميجا 3 وهي موجودة في الأسماك، ويفضل تناول وجبتين من السك أسبوعيًا.

- الأطعمة التي تحتوي على الألياف، مثل الخضروات والجزر والخيار والطماطم وبعض الفواكه كالبطيخ والبرتقال ، كما أن الألياف لا تقتصر على الفواكه والخضروات فقط، بل هي متوفرة أيضًا في البقوليات كالفول والعدس والبازلاء.



وصفات لـ تبييض البشرة السمراء في اسبوع :

إليكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية البسيطة التي يمكنك تجربتها في منزلك من أجل تبييض البشرة السمراء في اسبوع ومنها :



1- حليب بودرة و ترمس

ضيفي ملعقة حليب بودرة مع ملعقة ترمس مطحون مع ملعقتين ماء ورد، وقلبيهم جيدًا وضعي الخليط على بشرتك واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بماء فاتر.



2- العسل و اللبن :

اخلطي ملعقة عسل أبيض مع مملعقة حليب وضعي الخليط على بشرتك واتركيه حتى يتشرب الوجه الخليط وبعد 20 دقيقة اشطفيه، ويفضل تكراره مرتين أسبوعيًا.



3- جل الصبار

وهو من أهم المواد الطبيعية التي تعالج مشاكل الوجه، وتساعد على تبييض البشرة في اسبوع، ويفضل استخدام جل الصبار الطبيعي بعد قطع الثمرة استخراج هلام الصبار بداخلها وتدليك البشرة به صباحًا ومساءً لمدة اسبوع.



4- النشا وماء الأرز

قومي بنقع كوب من الأرز في الماء لمدة ساعة، ثم اخلطي ماء الأرز مع ملعقة نشا وحليب بودرة، وضعي الخليط على وجهك حتى يجف ثم اغسليه.