تبييض البشرة للرجال.. روتين طبيعي بأقل التكاليف

عادة ما يغفل الرجال العناية ببشرتهم وشعورهم مثلما تفعل النساء، رغم أن الرجال يتعرضون يوميا للشمس والأتربة والعوامل الخارجية التي تؤثر بشكل واضح على مظاهرهم خاصة في فصل الصيف، فتصاب بشرتهم بالإسمرار، لذا أصبحت العناية بالبشرة للرجال من الأمور التي يجب أن تحظى باهتمام، ومن أهم التفاصيل هي تبييض البشرة للرجال ، فهي ليست قاصرة على النساء فقط بل يحتاجها الرجال أيضًا.









طرق تفتيح البشرة للرجال :





هناك العديد من الطرق ل تفتيح البشرة للرجال، دون الذهاب إلي مراكز التجميل المتخصصة في ذلك، لكن يمكن بخطوات ومواد طبيعية، إجراء عملية تبييض البشرة للرجال .





إليك أهم وصفات تفتيح البشرة للرجال :





الخطوة الأولى : تقشير البشرة

تقشير البشرة خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة، فالتقشير يزيل طبقة الجلد الميت والاوساخ والأتربة على البشرة ويفتح المسام، وهي فرصة جيدة لمنح البشرة ماسكات طبيعية أثناء فتح المسام.





طريقة تقشير البشرة للرجال :





يمكن استخدام وصفات طبيعية متوفرة في المنزل لتقشير وتبييض البشرة للرجال ، ومنها :





١_ السكر الخشن و الزيت

وهي أسهل طريقة للتقشير، عن طريق خلط ملعقة سكر خشن مع ملعقة زيت زيتون او جوز هند وفرك البشرة بالخليط في حركات دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق ثم شطفها بالماء.





٢_ العسل والقهوة والسكر

وهي طريقة أخرى سريعة لتقشير البشرة، عن طريق خلط ملعقة من القهوة مع ملعقة من السكر الخشن و ملعقة عسل أبيض ، وتدليك البشرة بالخليط لمدة خمس دقائق.









الخطوة الثانية : حمام البخار

حمام البخار ليس مقتصرا على النساء فقط بل تحتاجه أيضا بشرة الرجال، وهو خطوة هامة ضمن خطوات تبييض البشرة للرجال، ويمكن تطبيق حمام البخار في المنزل بطريقة سهلة إذا لم يتوفر جهاز البخار، وذلك عن طريق غلي كمية من الماء ووضعها في وعاء وتوجيه البشرة باتجاهه لمدة ١٠ دقائق، فحمام البخار يفتح المسام وينشط الدورة الدموية بالوجه ويزيل طبقة الجلد الميت والاوساخ و الاتربة.





الخطوة الثالثة : تبييض البشرة للرجال





بعد التقشير و حمام البخار، تأتي مرحلة تفتيح البشرة من خلال استخدام وصفات طبيعية سهلة وغير مكلفة، فمع الاستمرار عليها لفترة سنلاحظ فرق واضح في لون البشرة ونضارتها سواء للرجال أو النساء.





وصفات تبييض البشرة للرجال :





1- حليب بودرة و ترمس

وهي عبارة عن خلط ملعقة حليب بودرة مع ملعقة ترمس مطحون مع ملعقتين ماء ورد، وتقلبيهم جيدًا ووضع الخليط على البشرة واتركه حتى يجف ثم اغسله بماء فاتر.





2- الزبادي والشوفان

وهي عبارة عن ملعقتين زبادي مع ملعقة شوفان مطحون مع ملعقة من عصير الطماطم، ووضع الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة.





3- الأفوكادو و الخيار

وهي عبارة عن حبة خيار مهروسة مع نصف ثمرة أفوكادو وتوزيع الخليط على وجهك واتركه لمدة نصف ساعة ثم اغسله.





4- جل الصبار