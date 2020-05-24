من غير صالون تجميل.. وصفة طبيعية لتبييض وشد البشرة في العيد

تهتم النساء بـ العناية بالبشرة والشعر في العيد بشكل خاص للشعور بكسر الروتين، والتألق في أيام العيد حتى ولو في المنزل.











وقد اعتادت البعض على تنظيف البشرة وتطبيق الماسكات في صالونات التجميل قبل أيام العيد، لكن هذا العام جاء مختلفًا بسبب تفشي فيروس كورونا التاجي، مما منع النساء من الذهاب لصالونات التجميل.









يمكنك إجراء تنظيف البشرة وشدها وتبييضها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، فقد نصح موقع glowpink بوصفة طبيعية فعالة في تبييض البشرة وشدها وتفتيحها من أول استخدام، وإليكِ الوصفة:









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المكونات

لبان دكر

2 ملعقة أرز مطحون

ملعقة كبيرة نشا











طريقة عمل ماسك تبييض وشد البشرة:

قومي بنقع لبان الدكر مسبقًا في الماء لساعات طويلة حتى يتغير لون الماء للأبيض

في وعاء أضيفي 3 ملاعق من لبان الدكر مع ملعقتين من الارز المطحون وملعقة النشاء

قلبي المكونات جيدا حتى تتجانس ثم ضعيه على نار هادئة

قلبيه حتى يصبح قوام الخليط كريميا

اتركيه يبرد وضعي منه على بشرتك لمدة 20 دقيقة

ضعي بقية الكمية في علبة صغيرة واحفظيها بالثلاجة واستخدميه لمدة 3 أيام





