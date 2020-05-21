احذري صابون اليد والمنشفة.. 5 أخطاء تفسد جمال بشرتك

تعتني الفتيات بالبشرة والشعر بشكل خاص ضمن روتينهن اليومي والأسبوعي، لكن هناك بعض الأخطاء التي تفعلها الفتيات باستمرار تتسبب في إفساد جمال البشرة وتسبب ظهور التجاعيد بشكل مبكر، مع ظهور المسام الواسعة، مما يفقد البشرة نضارتها وجمالها .

نصح موقع GLOWPINK المعني بجمال المرأة ، بتجنب 5 عادات خاطئة تفسد جمال البشرة، وهي :





1- غسل البشرة بالصابون العادي، فهي عادة غير صحية لأن جلد البشرة حساس ويحتاج عناية خاصة ، ويجب استخدام غسول مناسب لنوع بشرتك وتجنب استخدام الصابون العادي .





2- تجفيف البشرة بالمنشفة التي تستخدمها لبقية الجسم، فيجب تخصيص منشفة خاصة للوجه ، ويفضل عدم استخدام المنشفة تمامًا واستخدام المناديل الورقية والقطن في تجفيف الوجه .





3- عدم ترطيب البشرة أيًا كان نوعها من أكبر الأخطاء التي تقع فيها الفتيات، فحتى أصحاب البشرة الدهنية يوجد لهم مرطبات خاصة لذلك النوع من البشرة .





4- التعرض المباشر لأشعة الشمس دون استخدام واقي الشمس " صن بلوك" ، فيجب استخدامه بشكل يومي ووضعه قبل الخروج بنصف ساعة ، وتجديده كل ساعتين خارج المنزل .





5- عدم شرب كميات وفيرة من الماء، فهي مفيدة لنضارة ورطوبة البشرة، وينصح الأطباء دومًا بشرب حوالي من 2 الى 3 لترات يوميا لصحة البشرة و الشعر.