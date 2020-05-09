خبيرة تجميل: 3 ماسكات للبشرة الدهنية منها الفراولة مع اللبن

تميل البشرة الدهنية بشكل كبير لجذب المزيد من الأتربة والأوساخ، وإليكِ مجموعة من الماسكات السريعة والمضمونة للعناية بالبشرة الدهنية وتضييق مسامها لخبيرة التجميل نانيس سليم.



البيض:

إن بياض البيض رائع البشرة الدهنية ومفيد لإغلاق المسام، اخفقي بياض بيضة جيدا ثم ضعيه على البشرة النظيفة لمدة 10 دقائق واغسليه بعدها بالماء الفاتر.





التفاح والعسل:

اخلطي تفاحة مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة مع 3 ملاعق كبيرة من العسل في الخلاط، ضعي المزيج على الوجه مدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.