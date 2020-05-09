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مرأة

خبيرة تجميل: 3 ماسكات للبشرة الدهنية منها الفراولة مع اللبن

السبت 09/مايو/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تميل البشرة الدهنية بشكل كبير لجذب المزيد من الأتربة والأوساخ، وإليكِ مجموعة من الماسكات السريعة والمضمونة للعناية بالبشرة الدهنية وتضييق مسامها لخبيرة التجميل نانيس سليم.

البيض:
إن بياض البيض رائع  البشرة الدهنية  ومفيد لإغلاق المسام، اخفقي بياض بيضة جيدا ثم ضعيه على البشرة النظيفة لمدة 10 دقائق واغسليه بعدها بالماء الفاتر.

التفاح والعسل:
اخلطي تفاحة مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة مع 3 ملاعق كبيرة من العسل في الخلاط، ضعي المزيج على الوجه مدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

اللبن والفراولة:
إن ماسك اللبن والفراولة مقشر ومنظف رائع  البشرة الدهنية ، تحتاجين إلى هرس 4 حبات ناضجة من الفراولة بشكل جيد، ثم إضافة ملعقة صغيرة من اللبن، وتحرك جيدا حتى يصبح المزيج ناعم جدا ويوضع على الوجه لمدة 10-15 دقيقة وبعدها يزال بالماء الدافئ.
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