خبيرة تجميل: 3 ماسكات للبشرة الدهنية منها الفراولة مع اللبن

تميل البشرة الدهنية بشكل كبير لجذب المزيد من الأتربة والأوساخ، وإليكِ مجموعة من الماسكات السريعة والمضمونة للعناية بالبشرة الدهنية وتضييق مسامها لخبيرة التجميل نانيس سليم.
البيض:
إن بياض البيض رائع البشرة الدهنية ومفيد لإغلاق المسام، اخفقي بياض بيضة جيدا ثم ضعيه على البشرة النظيفة لمدة 10 دقائق واغسليه بعدها بالماء الفاتر.
اللبن والفراولة:
إن ماسك اللبن والفراولة مقشر ومنظف رائع البشرة الدهنية ، تحتاجين إلى هرس 4 حبات ناضجة من الفراولة بشكل جيد، ثم إضافة ملعقة صغيرة من اللبن، وتحرك جيدا حتى يصبح المزيج ناعم جدا ويوضع على الوجه لمدة 10-15 دقيقة وبعدها يزال بالماء الدافئ.
البيض:
إن بياض البيض رائع البشرة الدهنية ومفيد لإغلاق المسام، اخفقي بياض بيضة جيدا ثم ضعيه على البشرة النظيفة لمدة 10 دقائق واغسليه بعدها بالماء الفاتر.
التفاح والعسل:
اخلطي تفاحة مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة مع 3 ملاعق كبيرة من العسل في الخلاط، ضعي المزيج على الوجه مدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
اخلطي تفاحة مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة مع 3 ملاعق كبيرة من العسل في الخلاط، ضعي المزيج على الوجه مدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
اللبن والفراولة:
إن ماسك اللبن والفراولة مقشر ومنظف رائع البشرة الدهنية ، تحتاجين إلى هرس 4 حبات ناضجة من الفراولة بشكل جيد، ثم إضافة ملعقة صغيرة من اللبن، وتحرك جيدا حتى يصبح المزيج ناعم جدا ويوضع على الوجه لمدة 10-15 دقيقة وبعدها يزال بالماء الدافئ.