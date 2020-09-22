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مرأة

وصفة سلطة العدس الأحمر مع الخضار

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:06 ص
وصفة سلطة العدس الأحمر
وصفة سلطة العدس الأحمر مع الخضار
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أسماء عبد الحفيظ

العدس الأحمر مع الخضار من أكثر الوجبات الشهية، التي يعشقها الكثير،فإذا كنت من ضمن هؤلاء فق قد كشف موقع هيلث عن طريقة تحضير سلطة عدس الأحمر بالخضار.

مكونات سلطة العدس الأحمر بالخضار :

2 كوب عدس مسلوق.
1 كوب فلفل أخضر متوسط ​​، مفروم.
1 جزرة متوسطة مفرومة.
2 رأس طماطم متوسط ​​الحجم ، مفروم.
¼ باقة بقدونس مفروم ناعمًا.
3 أضلاع بصل أخضر مفروم ناعمًا.

مكونات الصلصة:

3 ملاعق كبيرة. خل بلسمي
½ ملعقة صغيرة. ملح
2 ملعقة صغيرة. 3 ملاعق كبيرة نعناع مجفف
. زيت الزيتون

طريقة عمل العدس الاحمر بالخضار:

1- صفي العدس وضعي جميع مكونات السلطة في طبق التقديم .2-
في وعاء صغير ، اخلطي مقادير التتبيل التي ستضاف للسلطة قبل تناولها
.3- قسمي السلطة إلى 4 حصص وقدميها باردة

نصيحة: إذا لم يغلي العدس فابدأ في غلي نصف كوب واستمر في تحضير الطبق.

وقت التحضير: 15 دقيقة
وقت الطهي: 20 دقيقة

الكمية: 4 حصص

حقائق غذائية (لكل وجبة):

السعرات الحرارية: 240
كوليسترول (ملغ):
دهون حرة (غ): 10
كربوهيدرات (غ): 27
بروتينات (غ): 10
ألياف غذائية (غ): 10

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