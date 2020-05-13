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حكاية أكلة.. العدس وجبة الفراعنة وسبب تسميته اللغة العربية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:30 ص
حكاية أكلة العدس
حكاية أكلة العدس
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حياة عبد العزيز
العدس من الأكلات الشعبية المعروفة في فصل الشتاء، حيث يختلف أنواعه وألوانه وطرق تحضيره، فعرفت زراعته منذ القدماء المصريون، ولا يتخلى عنه أي منزل في مصر، فهو الراعي الرسمي لنزلات البرد والدفء في الطقس البارد.

ولم يشتهر العدس في مصر فقط، فهو عرف منذ الفراعنه، ولكن تم تواجده في بعض البلاد العربية مثل الشام والعراق، ووجد له بعض المخطوطات التي توضح طريقة زراعة العدس، ثم أنتقل العدس من البلاد العربية إلى بلاد المشرق والأجنبية، واصبح معروفا بفوائده الصحية التي لا غنى عنها.

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ويرجع أصل تسمية العدس إلى اللغة العربية، فهي عشب حولي دقيق الساق من الفصيلة القرنية، وأوراقه دقيقه، وثمرته بها بذرة أو اثتان فقط، فالبذرة الواحدة تسمى "أبو جبة"، والأثتنان تسمى "البرتقالي".

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