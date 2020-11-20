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مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالة ابنة نوال الزغبي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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رنا عصمت

شاركت النجمة الذهبية، الفنانة نوال الزغبى جمهورها صورة جديدة احتفالا بعيد ميلاد ابنتها؛ وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات " مشاء الله - الجميلة - قمر". 

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تناقلت عدد من الواقع اللبنانية صورة لـ تيا ديب ابنة النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي بعدما شاركت صورة لها عبر إحدى صفحاتها ظهرت خلالها برفقة شاب لم تكشف عن هويته ، وعلقت عليها بـ ”الاحتفال مع الحب ”.


وردت تيا على بعض التعليقات نافية أن يكون تمت خطبتها.


كانت نوال الزغبى قد رفضت في وقت سابق فكرة ارتباط ابنتها تيا ديب بعمر صغير، وبررت ذلك بالقول أن ابنتها مثقفة وواعية، ولكنها كأم تخشى عليها الإقدام على خطوة الزواج بسبب المسؤولية الكبيرة التي تطلّبها هذه المؤسسة.


وأحاط بالأم والإبنة بعض التوتر خلال الفترات الماضية بسبب تضامن "تيا" الابنة الكبرى لنوال مع والدها بشأن اقامة مؤتمر صحفي حال قيام نوال بذكر تفاصيل تخص حياتهم الشخصية في اي برنامج تلفزيوني أو حوار صحفي.


ولكن الثنائى سرعان ما عادا إلى حياتهما الطبيعية.

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالة ابنة نوال الزغبي
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