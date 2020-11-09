سعره 4000 دولار.. نوال الزغبي تثير الجدل بفستان أبيض

نشرت الفنانة نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة.
وظهرت نوال الزغبى في الصورة بفستان طويل وأنيق باللون الأبيض ذات الأكمام الطويلة الواسعة وبلغ سعره 4000 دولار.
على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.