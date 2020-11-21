بريطانيا تحظر استخدام سيارات البنزين والديزل بدءا من 2030

أكدت حكومة المملكة المتحدة انها ستحظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تعمل بالبنزين ، والديزل وذلك بدءا من 2030 وهو ما اكده رئيس الوزراء بوريس جونسون.



وقال ان الحظر جزء من خطة أوسع للبلاد لتصبح خالية من الكربون بحلول 2050.



وأكد جونسون ان الحكومة ستستثمر أكثر من 2.8 مليار جنيه استرليني في السيارات الكهربائية ، وتركيب محطات وإنشاء بطاريات طويلة الأمد في المصانع العملاقة بالمملكة المتحدة ، والذي سيسمح لهم بتنفيذ هذه الخطة في حين سيمسح للسيارات الهجينة حتى 2035.



ومن بين الدول الأخرى في أوروبا التي أعلنت عن تاريخ حظر بيع سيارات البنزين والديزل فرنسا، والتي ستقوم بذلك في عام 2040، في حين ستحظر النرويج بيعها في 2025، وتدرس ألمانيا حظر بيعها أيضًا في 2030.



يذكر أن حركة بيع السيارات في اوروبا استطاعت تسجيل رقم قياسي جديد وفقا لشركة Jato لتحليل البيانات ، وبلغت حركة بيع السيارات الكهربائية والهجينة زيادة شعبيتها في جميع انحاء اوروبا خلال شهر أغسطس



كما أكد موقع fleetnews البريطاني أن نسبة بيع السيارات الكهربائية والهجينة تمثلنموا بنسلة 212 % على أساس سنوي



وقامت السيارات الهجينة باستحواذها على 49 % من تسجيلات السيارات الكهربائية في أغسطس ، وذلك مع زيادة حجمها بنسبة 86 % بفضل التكنولوجيا الهجينة الخفيفة المتوفرة في بعض طرازات سوزوكي ، وفورد ، وفيات .



يذكر أن جائحة كورونا تمكنت من هز الصناعة في أغسطس ، مع العدد الإجمالي للسيارات الجديدة المسجلة في جميع أنحاء أوروبا وذلك بنحو 18 % على عكس ماحدث في نفس الشهر عام 2019





ومن المعروف أن السيارة الكهربائية تحتاج إلى جهد ووقت ومال أكثر للوصول لها ، بالإضافة إلى أن سعر الكهرباء مرتفع جدا وفي ازدياد مستمر.





ويتوجب على الشخض المقدم على شراء سيارة كهربائية عمل دراسة جدوى لحسب تكلفة الشراء ، والشحن حيث إنها لا تصلح للرحلات الطويلة ، وتحتاح لإعادة شحنها.



