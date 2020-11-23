جولة الإعادة بالإسكندرية.. منافسة محتدمة واستعدادات مكثفة وسط إجراءات احترازية مشددة

تستعد 14 محافظة على مستوى الجمهورية لاجراء جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وفي الإسكندرية، أعلن المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، عن عدد المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة، والذي بلغ 26 مرشحًا، على 13 مقعدًا.





ووجَّه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المشاركة بتكثيف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمرحلة الإعادة لانتخابات عضوية مجلس النواب بنطاق المحافظة، مؤكدا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والإسراع فى حلها.

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وتم تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالإسكندرية والجهات الأخري المشاركة ، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الإعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية .

ويبلغ عدد اللجان العامة خمس لجان، وهم المنتزة والرمل ومحرم بك وسيدي جابر والدخيلة، وعدد اللجان الفرعية ١٠٨٣ لجنة، وعدد المراكز/المقار الانتخابية ٣٣١ مركز/مقر، وإجمالي عدد الناخبين ٣٨١٣٠٧٢ ناخب.

ويتصدر حزب مستقبل وطن قائمة الأحزاب ب12 مرشحًا في جولة الإعادة، يليه الشعب الجمهوري ب3 مرشحين، وحزب النور مرشح، والباقي مستقلين، ونجح الحزب في حسم 3 مقاعد من الجولة الأولى، وهم النائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين رجب العقاري بدائرة الدخيلة، والنائب الصافي عبدالعال بدائرة المنشية.

الدائرة الأولى المنتزه

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتجية الدائرة الأولى "المنتزه"، حيث ستتم الإعادة بين كل من أبوالعباس فرحات تركي، ومحمد حسين الحمامي، وأشرف سردينة وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح مرشحين حزب مستقبل وطن، ومي محمود ومروة التوني ومحمد الجمسي، ومحمد سعد الهواري مستقلين.

الدائرة الثانية "الرمل"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتجية الدائرة الثانية "الرمل"، حيث ستتم الإعادة بين كل من محمود عسكر وأحمد عبدالمجيد وعلي الدسوقي مرشحي حزب مستقبل وطن وعمر الغنيمي وإلهام المنشاوي، وعفيفي كامل مستقلين.

الدائرة الثالثة "سيدي جابر"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتجية الدائرة الثالثة "سيدي جابر"، حيث ستتم الإعادة بين كل من مجدي الوليلي وأحمد المصري مرشحي حزب مستقبل وطن ومصطفى أبوزهرة وسمير البطيخي مستقلين.

الدائرة الرابعة "محرم بك"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتجية الدائرة الرابعة "محرم بك"، حيث ستتم الإعادة بين كل من محمد جبريل، ومحمود قاسم مرشحي حزب مستقبل وطن وعمرو كمال الشعب الجمهوري وهيثم الحريري، مستقل.

الدائرة السادسة "الدخيلة"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتجية الدائرة الخامسة "الدخيلة"، حيث ستتم الإعادة بين كل من عبدالناصر السمالوسي، ومصطفى الطلخاوي، مرشحي حزب مستقل وطن وأحمد حسن خيرالله الشعب الجمهوري، وأحمل خليل من حزب النور.

وقد كلف المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان حتي انتهاء العملية الانتخابية مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والإشغالات بالقرب من لجان التصويت وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية. وكذا إنشاء غرفة عمليات بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار ٢٤ ساعة مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.



وفيما يخص القطاع الصحي فتم توفير عددا من الكراسي المتحركة للجان لمساعدة كبار السن والمرضى ، فضلا عن التشديد على رفع درجة الاستعداد بالإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع، مع توفير عدد من الأسرة اللازمة بالمستشفيات لمواجهة أي حدث مع قيام مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الاسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة في حالة الضرورة.