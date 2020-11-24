طريقة عمل شوربة العدس بأشكال مختلفة وفوائد مذهلة

طريقة عمل شوربة العدس، تعد شوربة العدس من أشهر الوجبات التى يقبل المصريون على تناولها خلال الشتاء مما يجعل النساء يبحثن عن طريقة عمل شوربة العدس بمذاق مميز حتى تنال اعجاب جميع أفراد الأسرة، لذلك نقدم لك أكثر من طريقة لعمل شوربة العدس، وفوائدها المذهلة.

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بأنواع مختلفة.

مقادير شوربة العدس:

مرقة

عدس

كرفس

جزر

كرات

بطاطس

طماطم

كمون

ثوم

فلفل حار

بصل

بصل اخضر

حبهان

ورق لورا

عيش محمص

سمنة

كريمة

ملح فلفل أسود

طريقة عمل شوربة العدس

* يوضع ثوم صحيح وطماطم مقطعة في مرقة في حلة بها ماء على النار

* يضاف كرفس وكرات وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون

* يترك الخليط ليغلي قليلا على النار ثم يضاف العدس ويترك لينضج على نار هادئة

* بعد أن ينضج تماما يفرم الخليط ليصبح شوربة ثم تضاف الكريمة ويقلب جيدا

* توضع سمنة مع ثوم مفروم في طاسة على النار ويقلب حتى يحمر ثم يضاف إليه العيش المقطع ويقلب قليلا وتقدم مع العيش المحمص

طريقة عمل شوربة العدس السورية

تقدم الشيف غادة جميل طريقة. عمل شوربة العدس السورية.

مقادير شوربة العدس :

عدس أصفر

كرفس

مرقة

ثوم

زيت زيتون

جزر مفروم ناعم

بصل أخضر مفروم ناعم

بقدونس مفروم ناعم

كمون

كاري

كزبرة جافة

زبدة

طريقة عمل شوربة العدس السورية

* يشوح الثوم في الزيت ويضاف الكرفس والجزر والبصل والكمون والكاري والكزبرة ويشوح

* يضاف العدس والمرقة ويترك على النار حتى تمام الطهي ثم يضاف مكعب زبدة والبقدونس ثم تضرب بالهاند بلندر، وتقدم.

طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية.

مقادير شوربة العدس بالشعرية

شعرية

عدس أصفر

بطاطس

جزر طماطم

بصل

ثوم

صدور دجاج

كمون

كزبرة خضراء

بقدونس

فلفل حار

كريمة لباني

ملح فلفل

زيت

طريقة عمل العدس بالشعرية

* ضعي "بصل وطماطم وجزر وبطاطس وثوم وكمون واتركيه ليغلي في حلة بها ماء على النار ثم ضعي العدس حتى ينضج تماما

* افرمي البصل والثوم والبقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الحار ثم ضعيها في طاسة بها زيت على النار ثم أضيفي صدور الدجاج

يمكنك تحمير القليل من الشعرية و اضافتها الخليط.

* افرمي خليط العدس وأضيفي اليه الكريمة اللباني ثم ضعي صدور الدجاج وعليها العدس المفروم وادخليها فرنا ساخنا وقدميها ساخنة

طريقة شوربة العدس الأصفر

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل شوربة العدس الأصفر.

مقادير شوربة عدس بالطماطم

عدس اصفر

زيت ذرة

زنجبيل طازج

ثوم

صلصة طماطم

كمون

مرقة

فلفل حار

طماطم

بصل

ملح فلفل

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

* فى الكبة اخلطى الزنجبيل مع الثوم والبصل ثم يرفع ويشوح فى الزيت

* افرمى الطماطم و الفلفل الحار مع معجون الطماطم ويضاف الى الحلة

* أضيفى العدس والكمون والملح والفلفل والمرقة و تقلب جيدا

* اتركي الخليط حتى ينضج العدس تماما و تقدم بالهنا

طريقة عمل شوربة عدس بالسلق لـ نجلاء الشرشابى

مقادير شوربة عدس بالسلق

عدس أصفر

بطاطس جزر

طماطم سمنه

بصل

ثوم

سلق

شبت

ملح

فلفل أسود

كزبرة خضراء

طريقة عمل شوربة عدس بالسلق

* اسلقى العدس مع قطع البطاطس والجزر والطماطم والبصل والثوم ثم الملح والفلفل الأسود.

* اضربى العدس فى الخلاط ثم أعيديه فى إناء على النار مرة أخرى وشوحى السلق والكزبرة الخضراء والشبت المفروم فى السمن على النار مع الثوم المفروم.

* اضربى خليط الخضرة فى المطحنة ثم أضيفيه للعدس على النار وقلبى العدس ثم اغرفيه فى طبق التقديم.

طريقة عمل شوربة العدس بالخضار

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل شوربة العدس بالخضار.

مقادير شوربة العدس بالخضار

كوب عدس أصفر

بصلة مفرومة

جزرة مفرومة

نصف كوب أعواد كرفس مفروم

نصف كوب بسلة

نصف كوب ذرة حلوة

١ بطاطس مكعبات

ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

لتر مرقة

ماء ساخن

ملعقة صغيرة ثوم باودر

ملعقة صغيرة بصل باودر

رشة جوزة الطيب

٢ ورقة لورا

ملح وفلفل أسود

زبدة

طريقة التحضير شوربة العدس بالخضار

يشوح البصل في الزبدة حتى يذبل ومعه الجزر والكرفس والزعتر. يضاف الثوم ويشوح سريعًا ومن ثم تضاف بقية الخضروات والتوابل وتقلب مع الخليط. تضاف المرقة والعدس ويضاف الماء في حالة الحاجه. تترك الشوربة على النار حتى تغلي ويتم النضج. يضاف الملح وترفع الشوربة من على النار.

تقدم الشوربة بدون طحن مع الليمون والخبز المحمص.





فوائد شوربة العدس للرجيم

يحتل العدس المرتبة الثانية في البروتين (فول الصويا يحتل المرتبة الأولى). عند دمجها مع حبة كاملة ، مثل الأرز البني ، يمكن أن تمنحك نفس جودة البروتين مثل اللحوم. ولكن عندما تأكل العدس بدلًا من اللحوم الحمراء أو المصنعة ، فإنك تتخذ خيارًا صحيًا لقلبك .

البروتين هو لبنة بناء العظام والعضلات والجلد . يمكن أن يحد أيضًا من شهيتك لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من العناصر الغذائية الأخرى.

فوائد شوربة العدس للمناعة

الألياف تملأك أيضًا. العدس لديه الكثير منه. وجبة واحدة تلبي 32٪ من الألياف التي تحتاجها كل يوم. ويمكن أن تخفض الكولسترول وتحمي من السكري و سرطان القولون . تدفع جرعة يومية من الألياف الفضلات عبر الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك أيضًا.

فوائد شوربة العدس للحامل

يوفر البوتاسيوم والفولات والحديد في العدس أيضًا الكثير من الفوائد. يقاوم البوتاسيوم الآثار السيئة للملح ويخفض ضغط الدم . حمض الفوليك يحمي قلبك ويدعم جسمك في تكوين خلايا الدم الحمراء . إذا كنت حاملًا ، فإن حمض الفوليك مهم لنمو طفلك. الحديد يساعد في درء التعب .



فوائد شوربة العدس للبرد

العدس من أهم الأنظمة الغذائية الغنية بالفيتامينات والعناصر التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية ، حيث أنه يحتوي على بعض العناصر التي تعزز صحة جهاز المناعة ، وتحمي الجسم من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا ، بحسب ما ذكر ذكر الموقع أن ملعقة العدس الجامعة تحتوي على فيتامين أ ، ب ، ج ، وكمية كبيرة من البروتين والحديد والألياف والبوتاسيوم وبعض العناصر الأخرى.



1: يحتوي العدس على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من نزلات البرد والانفلونزا ، ولذلك ينصح بزيادة تناول حساء العدس في الشتاء.

2: تناول حساء العدس يساعد في التخسيس لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ، حيث يساعد على الشعور بالشبع.

3: يحتوي العدس على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء ، وتعزيز صحة القولون والوقاية من الاضطرابات مثل الإمساك والإسهال وعلاج الالتهابات.

4: ينصح دائمًا بتناول العدس لعلاج فقر الدم ونقص الفيتامينات في الجسم ، لما يحتويه من قيمة غذائية كبيرة تساعد في إمداد الجسم بالحيوية والنشاط والتخلص من فقر الدم.

5: تناول حساء العدس يساعد في علاج الالتهابات وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي ، حيث يعزز صحة العضلات والمفاصل ويقلل من مخاطر الإصابة بمشاكل العظام والعضلات.

6: تناول العدس يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين.

7: تنصح الأم الحامل بتناول شوربة العدس لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة لصحتها وصحة الجنين والوقاية من التشوهات الخلقية.

8: تناول حساء العدس يعمل على تعزيز صحة الأسنان والوقاية من التهابات اللثة ، لذلك ينصح بتناوله دائمًا ، وخاصة للأطفال ، لمساعدتهم على نمو أسنان صحية.



مصدر المعلومات موقع WebMD

موقع Vista Buzz

المرجع 1.فوائد شوربة العدس على صحتك تقي من نزلات البرد وتقوي العضلات

2.فوائد العدس