البنتاجون يعلن بدء إجراءات الانتقال الفوري لإدارة بايدن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها ستبدأ فورا إجراءات الانتقال الفوري إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.





وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ "سنبدأ على الفور في تقديم خدمات ودعم ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وفعالة، بما يتناسب مع توقعات الجمهور للإدارة والتزامنا بالأمن القومي".



