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أخبار العالم

البنتاجون يعلن بدء إجراءات الانتقال الفوري لإدارة بايدن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها ستبدأ فورا إجراءات الانتقال الفوري إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ "سنبدأ على الفور في تقديم خدمات ودعم ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وفعالة، بما يتناسب مع توقعات الجمهور للإدارة والتزامنا بالأمن القومي".

وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية قد أبلغت الرئيس المنتخب جو بايدن بأن إدارة دونالد ترامب مستعدة لبدء عملية الانتقال الرسمي للسلطة، وذلك وفقا لما أعلنته مدير إدارة الخدمات إيميلي مورفي.
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