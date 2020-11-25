إيناس النجار تتألق رفقة شقيقتها سوار في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة التونسية إيناس النجار صورة جديدة لها خلال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ايناس النجار، بإطلالة جذابة برفقة شقيقتها النجمة سوار النجار مرتديه جمبسوت باللون انيق عاري الكتفين باللون الأسود وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها واعتمدت علي الماكياج الناعم الذي يبرز جمالها.





يذكر أن أحدث أعمال إيناس النجار فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروه عبدالمنعم، ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي.





وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.





وشاركت إيناس النجار، في فيلم "مطربين عن الطعام"، الذي جسدت ضمن أحداث العمل دور "منتجة سينمائية"، من طبقة متوسطة وتعيش حياة طبيعية ليس أرستقراطية، معربة عن سعادتها بهذا الدور، لكونه جديدا عليها ولم تقدمه من قبل فى أي من الأعمال التى شاركت فيها سواء سينمائيًا أو تليفزيونيًا.





يذكر أن فيلم "مطربين عن الطعام"، من بطولة أحمد عزمى ونرمين ماهر وكريم أبو زيد وإيناس النجار وسوار وتيتيانا وأميرة نايف وأحمد صيام ورانيا فتح الله، من إنتاج طارق رمسيس، منتج فنى حسن الأسمر، وإخراج أحمد القصاص، والفيلم تدور أحداثه حول 3 شباب يبحثون عن شقة، للسكن فيها، وتدور المفارقات فيما بينهم في إطار كوميدى.





كما شاركت الممثلة الشابة إيناس النجار فى فيلم "أحاسيس" للمخرج هانى جرجس فوزى، حيث تقوم إيناس بدور سكرتيرة تقع فى حب شاب، ولكن علاقتهما تمر بظروف صعبة تتوالى من خلالها الأحداث.





الفيلم بطولة علا غانم وماريا وإدوارد وباسم السمرة وإيناس النجار ومن تأليف أشرف حسن، ويناقش الفيلم العلاقة الجنسية فى حياة المرأة من خلال ثلاث سيدات كل منهن تواجه مشكلة خاصة، فالأولى تضطر إلى خيانة زوجها مع شخص آخر لفشله فى إشباع غريزتها، والثانية ترفض أن تطيع زوجها أثناء العلاقة الجنسية بسبب ثقافتها، والثالثة ترى حبيبها الأول أثناء علاقتها الحميمة مع زوجها.



