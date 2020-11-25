عودة محمد صلاح الأبرز في تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا بدوري الأبطال

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره أتالاتا الإيطالي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الجولة رقم 4 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة ليلًا، على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، وستذاع المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 2، بتعليق رؤوف خليف.
ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 9 نقاط، يليه أياكس أمستردام الهولندي، وأتالانتا 4 نقاط لكل منهما، بينما يتواجد ميتييلاند الدنماركي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.
وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا على أتالانتا في إيطاليا بنتيجة 5-0، في لقاء الجولة الثالثة.
واتفقت الصحف الإنجليزية، على التشكيل المتوقع لليفربول أمام أتالانتا والذي شهد عودة الفرعون المصري محمد صلاح من جديد، بعد تعافيه تمامًا من فيروس كورونا، الذي تعرض لإصابته خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، مما أبعده عن لقائي منتخب بلاده أمام توجو بتصفيات أمم إفريقيا، وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: ميلنر، فابينيو، ماتيب، روبرتسون
خط الوسط: جونز، فينالدوم، جوتا
خط الهجوم: فيرمينو، ماني، محمد صلاح.
ويسعى ليفربول في المباراة، لمواصلة تفوقه على أتالانتا للمباراة الثانية على التوالي، لضمان تأهله مبكرًا مع تشيلسي وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس الذين حسموا تأهلهم في افتتاح الجولة الرابعة أمس.
وقال محمد صلاح في تصريحات صحيفة أمس، الثلاثاء: "بعض الناس ينتقدون دائما، سيقولون أنه أن هذا الشخص جيدا في ذلك، لكنه ليس جيدا في هذا الجزء".
وتابع: "علي مواصلة ما أقدمه رفقة ليفربول، أنا فخور جدا بما أحققه".
وواصل: "باانسبة للأهداف وصناعتها؟ أشعر بالرضا عن ذلك رغم أن الأمر أصبح أصعب قليلا، لكن هذه مهمتي داخل الملعب ويتوجب على فعلها".
وأكمل: "كان من المهم التتويج بالجوائز الفردية، دائما ما أقول ان الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في المرتبة الأولى، من حيث الأهمية".
وأضاف: "طموحي كان التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وحدث ذلك، لكن طموحي الآن هو التتويج بالبطولتين خلال موسم واحد".
وأكد صلاح: "تعرضنا لضغط كبير هذا الموسم بسبب إصابة فيرجيل فان دايك، لكن اللاعبين الشباب ظهروا بشكل جيدا".
واستطرد: "هذا الموسم جنوني، بسبب عدد الأهداف التي سجلت، لم اتوقعها أبدا، اللعب أيضا بدون مشجعين هو أمر جنوني أيضا".
وأوضح:" أعتقد ان الجماهير تحدث فارقا بالنسبة لنا، لأنهم يعطون جوا مختلفا، ويعطون اللاعب لتقديم أفضل ما لديخ، أعتقد أنهم السبب الرئيسي في حدوث بعض النتائج المجنونة".
وأتم الفرعون المصري حديثه عن تألق جوتا، قائلًا: "نحن سعداء من أجله، كزملاء في الفريق، نحاول أن نساعد بعضنا البعض كل يوم في التدريب، لذا رؤية لاعب جديد يأتي إلينا ويسجل العديد من الأهداف فإن هذا يشعرنا بالسعادة، كما أنه يساعد الفريق، ويسهل علينا المهمة في خط الهجوم.