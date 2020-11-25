عودة محمد صلاح الأبرز في تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا بدوري الأبطال

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة ليلًا، على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، وستذاع المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 2، بتعليق رؤوف خليف.





ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 9 نقاط، يليه أياكس أمستردام الهولندي، وأتالانتا 4 نقاط لكل منهما، بينما يتواجد ميتييلاند الدنماركي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.





وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا على أتالانتا في إيطاليا بنتيجة 5-0، في لقاء الجولة الثالثة.





واتفقت الصحف الإنجليزية، على التشكيل المتوقع لليفربول أمام أتالانتا والذي شهد عودة الفرعون المصري محمد صلاح من جديد، بعد تعافيه تمامًا من فيروس كورونا، الذي تعرض لإصابته خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، مما أبعده عن لقائي منتخب بلاده أمام توجو بتصفيات أمم إفريقيا، وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.









حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، فابينيو، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: جونز، فينالدوم، جوتا

خط الهجوم: فيرمينو، ماني، محمد صلاح.





ويسعى ليفربول في المباراة، لمواصلة تفوقه على أتالانتا للمباراة الثانية على التوالي، لضمان تأهله مبكرًا مع تشيلسي وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس الذين حسموا تأهلهم في افتتاح الجولة الرابعة أمس.



