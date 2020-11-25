ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الموانئ البرية والجافة تعلن عن فرص عمل لسكان محافظة سوهاج

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:27 م
الموانئ البرية والجافة
الموانئ البرية والجافة
Advertisements
البهي عمرو
قال اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، إنه سيتم إنشاء ميناء سوهاج الجاف على مساحة 45 فدانًا، موضحًا أن تم التوقيع مع تحالف أمريكي إنجليزي مصري لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء سوهاج الجاف.

وأضاف، خلال مداخلة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مدة الدراسة 9 أشهر يقدم بعدها التحالف دراسة الجدوى المبدئية لإدارة وتنفيذ ميناء سوهاج الجاف.

وتابع ، أن ميناء سوهاج الجاف لخدمة المشروعات التنموية والصناعية فى سوهاج والتى تتكامل مع مشروعات الموانئ.

ولفت إلى أن الاهتمام بهذه المشروعات يؤكد رغبة الدولة فى تنمية الصعيد، وميناء سوهاج الجاف سيخدم جنوب الصعيد بالكامل.

وأشار إلى أن هذا الميناء سيقلل سعر السلع الأساسية، وسيتم استخدام أنظمة حديثة فى ميناء سوهاج لسرعة الانتهاء فى وقت سريع.

وأكد أن هذا الميناء سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن إنشاء الميناء سيحتاج عملة كبيرة، وسيكون هناك فتح لـ فرص عمل لمجموعة كبيرة، وستستمر عملية الإنشاء لـ 18 شهرًا، وسيكون هناك فرص لجميع التخصصات.

وتابع: حركة الموانئ تستعيد نشاطها تدريجيًا بعد أزمة فيروس كورونا التى ضربت جميع دول العالم، وأكد لدينا مخطط لإنشاء 8 موانئ جافة جديدة. 

وقد شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير  النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئه العامة للموانئ البرية والجافة،  وتحالف امريكي انجليزي مصري لعمل دراسة جدوي مبدئيه لميناء سوهاج الجاف والمنطقة اللوجستية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020.

وقد قام بتوقيع العقد من  جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة ومن جانب التحالف السيدة  مي الزمر قائد التحالف.

وصرح الوزير بأن مدة الدراسة ٩ أشهر يقدم بعدها التحالف دراسة الجدوى المبدئية لإدارة وتنفيذ ميناء سوهاج الجاف الذي سيقام علي مساحة ٤٥ فدانا والذي يعد من المشاريع الهامة التي تنفذها وزارة النقل في الصعيد لخدمة المشروعات التنموية والصناعية في سوهاج والتي تتكامل مع مشروعات الموانئ مضيفًا ان الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد رغبة الدولة في تنمية الصعيد ويتكامل مع رؤية الدولة في تنفيذ المشروعات المتنوعة.

الجدير ،بالذكر ان التحالف الثلاثي الذي يقوم بتنفيذ دراسة الجدوى   يضم كلاً من (باسيفندر وهي شركة امريكية للاستثمارات البنكية وهي ممول المشروع،  ولدي الشركة سابقة أعمال متميزة ومنها تمويل وإدارة وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة ٣٠٠ ميجا وات في استراليا،  تمويل وانشاء مصنع ادوية في الهند،  تمويل محطة تحلية في الكاميرون،  تمويل وإنشاء مجزر آلي في الأوغندا،  تمويل وانشاء وتطوير جزء في ميناء موريتانيا) و(شركة اكتف فريت نتورك وهي شركة مصرية مسؤولة عن التشغيل ومن الأعمال التي شاركت فيها حيث تضم اكبر عدد من وكلاء الشحن حول العالم بحوالي ٣٠٠وكيل،  حيث تقوم بتغطية ٨٠ دولة حول العالم) و(شركة هافي وايت وهي شركة انجليزية وهي المسؤولة عن التدريب ومن الأعمال التي شاركت فيها ادارة موانئ ومطارات، امتلاك ١٣٢ وكالة طيران في العالم،  تشغيل وادارة الموانيء الجوية.)

 كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة هواوي وشركة ترانس آي تي ووقع الاتفاقية المهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس اي تي ممثلا عن وزارة النقل و تيد وانج الرئيس التنفيذي  لهواوي مصر.


أكد وزير النقل أن الهدف من توقيع الإتفاقية هو تأهيل وتدريب فريق عمل شركة ترانس آي تي ونقل الخبرات للاستعانة بالشركة في المشروعات التي تقوم شركة هواوي بتنفيذها داخل مصر وخارج مصر، مشيرًا إلي أن شركة هواوي تطمح في تنفيذ عدد من المشروعات داخل وزارة النقل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات بالشراكة مع شركة ترانس آي تي مثل مشروع إحلال وتجديد شبكة الميكروويف الخاصة بسكك حديد مصر ، مشروع تطوير شبكة المعلومات الخاصة بهيئة سكك حديد مصر ، المشاركة في مشروع ميكنة منظومة النقل العام، مشيرًا إلي ايجابية الشراكة مع شركة هواوي من نقل الخبرات والتدريب والمشاركة في مشروعات داخل وخارج وزارة النقل مما يفيد في توطين الدعم الفني للمشروعات بالإضافة إلى شريحة خصم على أسعار منتجات الشركة من أجهزة وأنظمة.

الجدير بالذكر أن شركة هواوي من أكبر الشركات الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنتشرة في أكثر من 170 دولة على مستوى العالم. ويعتبر مكتبها في مصر من المكاتب الإقليمية المسئولة عن عدة مشروعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما أن شركة ترانس أي تي هي ذراع التكنولوجيا لوزارة النقل وأن هذه الشراكة ستدعم مشروعات الوزارة في مجالات التحول الرقمي و مجالات التكنولوجيا المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير النقل يكشف تفاصيل تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية لأول مرة في مصر

معرض دولي لتكنولوجيا النقل في مصر.. الوزير يكشف تفاصيل تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية.. وتشغيل القطار الكهربائى تجريبيا أغسطس المقبل

النقل.. مشروع لمد خط سكة حديد من مصر إلى ليبيا والسودان

المالية: إنجازات الطرق والأنفاق والموانئ رفعت تصنيفنا دوليا أكثر من ٥٠ مركزًا

وزراء النقل والتعاون الدولي والبترول يشهدون توقيع 6 اتفاقيات في مجال السكة الحديد والمترو

بتعاون أمريكي إنجليزي مصري| وزير النقل يوقع اتفاقية دراسة جدوى لميناء سوهاج الجاف

ترشيحاتنا

جردل ميه بـ تلج وقع علينا.. تامر أمين يعلق على إصابة 6 لاعبين بكورونا من القطبين

مهيب عبدالهادى يكشف موقف مسحة لاعبي الأهلى قبل نهائى إفريقيا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأبيض قبل النوم

تسقط باستمرار..الأرصاد تكشف سبب تساقط الثلوج على المدن الجديدة..فيديو

رخصة قيادة خاصة في مصر والسعودية.. تعرف على الفرق في إجراءات استخراج كل منهما

بالأصفر الجريء.. منة فضالي تثير الجدل بفستان كشف عن رشاقتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الجو.. أطعمة تساعد على رفع حرارة جسمك في الشتاء

بالشيفون الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمالها

السن مجرد رقم.. ندى بسيوني تخطف الأنظار بالأحمر الناري في أحدث ظهور لها