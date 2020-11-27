ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأكثر أمطارًا منذ 26 عاما.. سيول وفيضانات تضرب إسرائيل وتسبب أضرارا جسيمة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:50 ص
سيول وفيضانات تضرب
سيول وفيضانات تضرب إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة أن تل أبيب شهدت أمطار غزيرة خلال شهر نوفمبر الجاري الذي يعتبر الأكثر أمطارًا منذ 26 عام.

وضربت السيول والفيضانات شتي أنحاء إسرائيل مسببه أضرار جسيمة وغرقت مناطق "تل أبيب - هود هشارون ، أشدود - عسقلان ونهاريا والجليل الغربي"، في مياه الأمطار.

وأوضحت الصحيفة أن طقس اليوم سيشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وسيكون الطقس غائما جزئيا.

وقالت "يسرائيل هيوم" أن يوم كامل من الطقس الشتوي ضرب إسرائيل وتسبب في فيضانات وأضرار جسيمة في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أيضًا أن يكون اليوم الجمعة ممطرًا لكنه سيكون محليًا في الشمال والوسط وفي فترة ما بعد الظهر، سيكون هناك خطر طفيف بحدوث فيضانات في وادي الأردن وصحراء يهودا والبحر الميت بالإضافة إلى ذلك ، سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وسيكون غائمًا جزئيًا في الليل، ومن المتوقع هطول أمطار محلية خفيفة على طول السهل الساحلي.

وتابعت الصحيفة العبرية أن غدا سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم ، وسيشهد سقوط أمطار محلية ومن المتوقع أن تهطل في شمال ووسط البلاد وهناك مخاوف =من حدوث فيضانات في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت وستكون هناك زيادة طفيفة أخرى في الدرجات وستكون طبيعية للموسم. 

وشهد أمس الخميس كميات كبيرة من الأمطار ، وسقطت أكبر كميات من الأمطار في منطقة تل أبيب - هود هشارون ، وفي منطقة أشدود - أشكلون وفي منطقة نهاريا والجليل الغربي ، حيث سقط أكثر من 100 ملم من الأمطار في كل منها ولم تكن هناك أمطار تقريبا في جنوب البلاد.

وأكدت "يسرائيل هيوم" أنه في أجزاء أخرى من شمال ووسط إسرائيل ، كانت كميات الأمطار أقل: في السهل الساحلي الجنوبي الأوسط (جنوب تل أبيب إلى رحوفوت) سقطت الأمطار بين 40 و 60 ملم ، في منطقة حيفا والكرمل ، 40-30 ملم ، في الجبال الشمالية ، في الوديان انخفض الشمال والسامرة 50-40 ملم وفي جبال يهودا 30-20 ملم. في النقب الشمالي ، سقطت 2-1 ملم فقط من الأمطار.

وتعتبر كميات الأمطار التي هطلت في البلاد منذ بداية الشهر تفوق بشكل كبير المتوسط ​​لهذا الشهر ، وعلى السهل الساحلي هذا هو أكثر شهر نوفمبر  رطوبة منذ عام 1994 منذ بداية الموسم ، تجاوزت كميات الأمطار المتوسط ​​في وسط وشمال البلاد. 

وانخفض بالفعل في عدد من الأماكن في السهل الساحلي بأكثر من 40٪ من المتوسط ​​للموسم بأكمله بالإضافة إلى ذلك ، صرحت سلطة بحيرة طبريا أن هذا الصباح كان هناك ارتفاع بمقدار 1.5 سم في مستوى بحيرة طبريا، والذي يبلغ حاليًا 209.94.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل والإعلان الرسمي في هذا التوقيت

فيضانات تضرب إسرائيل.. تل ابيب تغرق بالمياه وإعلان الطوارئ والإغلاق.. صور

إسرائيل تغرق بمياه السيول والفيضانات.. صور

أغرقت المنازل والشوارع.. شاهد | تأثير الأمطار الغزيرة على إسرائيل

موجز الصحف الإسرائيلية.. سيول وفيضانات تغرق الأراضي المحتلة.. أب يغتصب ابنته لعدة سنوات.. نتنياهو يستعد للذهاب لانتخابات جديدة.. والجيش يتأهب لحرب أمريكية على إيران

ترشيحاتنا

في حال حضور مرتضى منصور النهائي .. ما العقوبة المنتظرة على الزمالك

شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور

عيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-11-2020

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

اكتشاف هرمون في الجسم للتخلص من السمنة .. اعرف التفاصيل

الأهلي أم الزمالك؟ .. تعرف على الفريق الأغلى قبل نهائي القرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد