الأكثر أمطارًا منذ 26 عاما.. سيول وفيضانات تضرب إسرائيل وتسبب أضرارا جسيمة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة أن تل أبيب شهدت أمطار غزيرة خلال شهر نوفمبر الجاري الذي يعتبر الأكثر أمطارًا منذ 26 عام.





وضربت السيول والفيضانات شتي أنحاء إسرائيل مسببه أضرار جسيمة وغرقت مناطق "تل أبيب - هود هشارون ، أشدود - عسقلان ونهاريا والجليل الغربي"، في مياه الأمطار .





وأوضحت الصحيفة أن طقس اليوم سيشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وسيكون الطقس غائما جزئيا.





وقالت "يسرائيل هيوم" أن يوم كامل من الطقس الشتوي ضرب إسرائيل وتسبب في فيضانات وأضرار جسيمة في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أيضًا أن يكون اليوم الجمعة ممطرًا لكنه سيكون محليًا في الشمال والوسط وفي فترة ما بعد الظهر، سيكون هناك خطر طفيف بحدوث فيضانات في وادي الأردن وصحراء يهودا والبحر الميت بالإضافة إلى ذلك ، سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وسيكون غائمًا جزئيًا في الليل، ومن المتوقع هطول أمطار محلية خفيفة على طول السهل الساحلي.





وتابعت الصحيفة العبرية أن غدا سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم ، وسيشهد سقوط أمطار محلية ومن المتوقع أن تهطل في شمال ووسط البلاد وهناك مخاوف =من حدوث فيضانات في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت وستكون هناك زيادة طفيفة أخرى في الدرجات وستكون طبيعية للموسم.





وشهد أمس الخميس كميات كبيرة من الأمطار ، وسقطت أكبر كميات من الأمطار في منطقة تل أبيب - هود هشارون ، وفي منطقة أشدود - أشكلون وفي منطقة نهاريا والجليل الغربي ، حيث سقط أكثر من 100 ملم من الأمطار في كل منها ولم تكن هناك أمطار تقريبا في جنوب البلاد.





وأكدت "يسرائيل هيوم" أنه في أجزاء أخرى من شمال ووسط إسرائيل ، كانت كميات الأمطار أقل: في السهل الساحلي الجنوبي الأوسط (جنوب تل أبيب إلى رحوفوت) سقطت الأمطار بين 40 و 60 ملم ، في منطقة حيفا والكرمل ، 40-30 ملم ، في الجبال الشمالية ، في الوديان انخفض الشمال والسامرة 50-40 ملم وفي جبال يهودا 30-20 ملم. في النقب الشمالي ، سقطت 2-1 ملم فقط من الأمطار.





وتعتبر كميات الأمطار التي هطلت في البلاد منذ بداية الشهر تفوق بشكل كبير المتوسط ​​لهذا الشهر ، وعلى السهل الساحلي هذا هو أكثر شهر نوفمبر رطوبة منذ عام 1994 منذ بداية الموسم ، تجاوزت كميات الأمطار المتوسط ​​في وسط وشمال البلاد.





وانخفض بالفعل في عدد من الأماكن في السهل الساحلي بأكثر من 40٪ من المتوسط ​​للموسم بأكمله بالإضافة إلى ذلك ، صرحت سلطة بحيرة طبريا أن هذا الصباح كان هناك ارتفاع بمقدار 1.5 سم في مستوى بحيرة طبريا، والذي يبلغ حاليًا 209.94.



