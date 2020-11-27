ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

غدا.. افتتاح مهرجان ما بعد كورونا وإعلان أسماء الفائزين بجوائز ضي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:52 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
يفتتح الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، فى السابعة من مساء غد السبت، مهرجان "ما بعد الكورونا"، بأتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليرى ضي".

وتجتمع مساء اليوم الجمعة لجنة تحكيم الفن التشكيلي لاختيار الأعمال الفنية الفائزة فى هذا الفرع، بعد اكتمال التحكيم فى الشعر والقصة القصيرة والموسيقى، فيما تعلن إدارة المهرجان أسماء الفائزين بجوائزه وقيمتها 750 ألف جنيه غدا.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" إن المهرجان يضم أعمالا متنافسة من إنتاج الفنانين والأدباء والموسيقيين، المصريين والسعوديين والعرب المقيمين فى البلدين، التى أنتجوها خلال فترة الحظر، ويقام برعاية مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، ويتنافس خلاله ثلاثمائة متسابق بعد الفرز الأخير لكافة الأعمال، فيما يشارك عدد من كبار الفنانين بأعمال خارج المنافسة. 

وأضاف قنديل، أن المهرجان يأتي تفاعلا مع الواقع واستشراقا للأمل ومواكبة للحس الفني وتجاوبا مع فكرة الشيخ الجليل طلال زاهد، وهو المعرض العربي الأول من نوعه في جاليري  "ضي" بالقاهرة، (الفن ما بعد كرونا)، في جميع فروع الفن، التشكيل والنحت و التصوير والرسم و الخزف والجرافيك والموسيقى والشعر والقصة القصيرة. 

وقال الشيخ طلال زاهد راعي المهرجان، إنه يعتقد أن عصر الكورونا فرصة ذهبية لكل مبدع ليستغل الوقت للتأمل والإبداع كل في مجاله، خصوصًا أن كثيرا من الملهيات قد تلاشت، مردفا "ليتنى كنت مبدعا".

وتشكلت لجنة تحكيم الفن التشكيلي برئاسة الفنان محمد عبلة وعضوية الفنانين سمير الدهام وطارق الكومي والدكتور عادل ثروت والدكتور  سعيد بدر. 

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الشعر الناقد والشاعر محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والشاعر عبد الناصر هلال، فيما تشكلت لجنة تحكيم القصة القصيرة من أحمد الخميسي والدكتور رضا البهات  والكاتب الصحفى أسامة الرحيمي. 

وتكونت لجنة تحكيم الموسيقي من الدكتور فوزي الشامي والدكتور محمد بيومي والدكتور عبد الرحمن إبراهيم. 

تستمر فعاليات مهرجان "ما بعد الكورونا" لمدة 20 يوما، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة والعربية والشباب. 

وتقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان أكثر من ألفي فنان ومبدع بكافة فروعها، واختارت لجان الفرز والتحكيم التي تضم نخبة من الفنانين والنقاد والأدباء، ثلاثمائة متسابق بعد الفرز الأخير لكافة الأعمال، فيما يشارك عدد من كبار الفنانين بأعمال خارج المنافسة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. 200 فنان تشكيلى من 14 دولة عربية فى افتتاح مهرجان "ضي" الثالث للشباب بالقاهرة

الليلة.. 200 فنان تشكيلى عربي فى افتتاح مهرجان "ضي" الثالث للشباب بالقاهرة

بالأسماء.. إعلان الفائزين بجوائز مهرجان الشباب العربي الثالث للفن التشكيلى "ضي"

فى احتفالية كبرى.. توزيع جوائز مهرجان "ضي" للشباب العربى 3 أكتوبر المقبل

مد فترة تلقى الأعمال المشاركة فى مسابقة ما بعد كورونا حتى 30 سبتمبر

"ضي" يعلن نتائج الفرز الأول لأعمال مسابقة "ما بعد الكورونا"

ترشيحاتنا

توفيق الدقن يعترف في تسجيل نادر: ضربت عساكر إنجليز بجد

بسبب كورونا.. رفع 1244 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال المخالفة بالجيزة

مسئول إسرائيلي: العاهل السعودي يرفض تطبيع العلاقات مع تل أبيب

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تزوجت 3 مرات واعتزلت الفن عام 2011

أبطال أفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع قبل مواجهة الزمالك في النهائي

بـ5 جنيهات.. طريقة تحويل الدش لـ إريل لمشاهدة نهائي القرن مجانا

Advertisements

قبل ساعات من القمة.. إصابة رضوان جيد حكم الفار فى مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

انهيار أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتجه لثالث خسارة أسبوعية

الحكومة: استمرار الموظف في الجهة المنتدب إليها بعد 4 سنوات لحين نقله

هجوم إرهابي.. امرأة تهاجم حاخاما بسكين في فيينا وتدعو لذبح اليهود

تشكيل الأهلى.. كيف يخطط موسيماني لإسقاط الزمالك في نهائي إفريقيا

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. 4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والزمالك

ضباب وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية تحذر المواطنين

مش لازم bein sport .. أسهل طريقة لتحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيرين سيف النصر وأزواجها

مخبأ للسحرة.. زوجان يكتشفان مفاجآت صادمة تحت سلالم منزلهما الريفي

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد