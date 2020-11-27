غدا.. افتتاح مهرجان ما بعد كورونا وإعلان أسماء الفائزين بجوائز ضي

يفتتح الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، فى السابعة من مساء غد السبت، مهرجان "ما بعد الكورونا"، بأتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليرى ضي".





وتجتمع مساء اليوم الجمعة لجنة تحكيم الفن التشكيلي لاختيار الأعمال الفنية الفائزة فى هذا الفرع، بعد اكتمال التحكيم فى الشعر والقصة القصيرة والموسيقى، فيما تعلن إدارة المهرجان أسماء الفائزين بجوائزه وقيمتها 750 ألف جنيه غدا.





وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" إن المهرجان يضم أعمالا متنافسة من إنتاج الفنانين والأدباء والموسيقيين، المصريين والسعوديين والعرب المقيمين فى البلدين، التى أنتجوها خلال فترة الحظر، ويقام برعاية مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، ويتنافس خلاله ثلاثمائة متسابق بعد الفرز الأخير لكافة الأعمال، فيما يشارك عدد من كبار الفنانين بأعمال خارج المنافسة.





وأضاف قنديل، أن المهرجان يأتي تفاعلا مع الواقع واستشراقا للأمل ومواكبة للحس الفني وتجاوبا مع فكرة الشيخ الجليل طلال زاهد، وهو المعرض العربي الأول من نوعه في جاليري "ضي" بالقاهرة، (الفن ما بعد كرونا)، في جميع فروع الفن، التشكيل والنحت و التصوير والرسم و الخزف والجرافيك والموسيقى والشعر والقصة القصيرة.

وقال الشيخ طلال زاهد راعي المهرجان، إنه يعتقد أن عصر الكورونا فرصة ذهبية لكل مبدع ليستغل الوقت للتأمل والإبداع كل في مجاله، خصوصًا أن كثيرا من الملهيات قد تلاشت، مردفا "ليتنى كنت مبدعا".





وتشكلت لجنة تحكيم الفن التشكيلي برئاسة الفنان محمد عبلة وعضوية الفنانين سمير الدهام وطارق الكومي والدكتور عادل ثروت والدكتور سعيد بدر.





وضمت لجنة تحكيم مسابقة الشعر الناقد والشاعر محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والشاعر عبد الناصر هلال، فيما تشكلت لجنة تحكيم القصة القصيرة من أحمد الخميسي والدكتور رضا البهات والكاتب الصحفى أسامة الرحيمي.





وتكونت لجنة تحكيم الموسيقي من الدكتور فوزي الشامي والدكتور محمد بيومي والدكتور عبد الرحمن إبراهيم.





تستمر فعاليات مهرجان "ما بعد الكورونا" لمدة 20 يوما، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة والعربية والشباب.





وتقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان أكثر من ألفي فنان ومبدع بكافة فروعها، واختارت لجان الفرز والتحكيم التي تضم نخبة من الفنانين والنقاد والأدباء، ثلاثمائة متسابق بعد الفرز الأخير لكافة الأعمال، فيما يشارك عدد من كبار الفنانين بأعمال خارج المنافسة.