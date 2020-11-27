نائب محافظ القاهرة: طوارئ لمواجهة الأمطار وفحص دوري لمستشفيات العزل









أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رفع درجة الاستعدادات المتعلقة بمجابهة حالة الأمطار والسيول جراء حالة الطقس السيء التى تتعرض لها اغلب المحافظات.





جاء ذلك خلال اجتماع برئاستها وعضوية رؤساء احياء المنطقة الجنوبية ومدير مكتب نائب المحافظ ومدير الاتصال السياسي ومدير مشروعات المنطقة الجنوبية بشأن التوجيهات والتعليمات المتعلقة بأحياء المنطقة الجنوبية .





وشددت خلال الاجتماع ، بضرورة متابعة أعمال التطهير الدورية لبالوعات المطر وتوزيع ماكينات الرفع علي جميع أحياء المنطقة لرفع تركمات المياة من والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري.





كما أكدت علي ضرورة توافر مصادر التيار الكهربائي وأجراء تجارب عليها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة مع ضرورة وضع خطة تمركزات للشفاطات والنوافير والتنسيق مع شركة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي حدث مفاجئ وضرورة متابعة تطهير مخرات السيول ومجري السيول ومدي استعدادها لاستيعاب مياة الأمطار والسيول.





وشددت أيضًا علي تكثيف حملات النظافة والاشغالات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.





وفي ضوء اتباع اجراءات الوقاية الأحترازية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا نظرًا لتحذيرات وزارة الصحة بشأن الموجة الثانية من ، وجهت رؤساء الأحياء بضرورة المرور علي المستشفيات كل بنطاقه للتأكد من الأدوية وأطقم الأطباء والتمريض، وأيضًا موقف مستشفيات العزل والأمكانيات المتاحة بتلك المستشفيات وأيضًا التنسيق مع أدارات الصحة بنطاق الأحياء وخطة تلك الأدارات، كما وجهت بعمل نشرات توعية للمواطنين لتلافي عدوي فيروس كورونا والأرشادات الوقائية من خلال المساجد والكنائس والمدارس ومراكز الشباب لاتخاذ الأجراءات الأحترازية.





وفى ضوء الاهتمام بأعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الميادين فقد وجهت بمتابعة خطة تالف الرصف وما تم أنجازه بكل حي من أعمال الرصف ورفع الكفاءه، و وجهت بأهمية المشاركة المجتمعية في تطوير الميادين لأطفاء طابع حضاري لميادين وشوارع المنطقة الجنوبية بالإضافة إلي إبراز أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الوقوف بجانب المؤسسات الحكومية والمساهمة بشكل مباشر فى اعمال التطوير طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية .

وفى ضوء الاستعدادات المتعلقة بالمرحلة الثانية لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب بنطاق أحياءالمعادى وطرة وحلوان والتبين ومايو والمعصرة و١٥مايو ، وجهت عبدالمنعم بضرورة مراجعة المقار واللجان الانتخابية المحددة والتأكد من استعداد تلك اللجان لاستقبال الناخبين





ونظرا للاهتمام الذى توليه نائب المحافظ م. جيهان بشكاوى ومشاكل المواطنين والتوجيه المستمر بالاستجابة والتعامل السريع معها ، فقد وجهت بضرورة الاستجابة السريع بجميع الاحياء وخلال وقت وجيز والتواصل السريع مع منظومة الشكاوى التى انشأتها نائب المحافظ بمقر المنطقة الجنوبية للربط بين شكاوى جميع الاحياء وشكاوى مجلس الوزراء ووزراة التنمية المحلية والواردة من ديوان محافظة القاهرة وبين المنطقة الجنوبية لمتابعتها والرد اولا بأولا وبأسرع وقت ممكن إلى جانب التأكيد على ازالة اسباب الشكوى فورا واعداد تقرير مصور بذلك.



