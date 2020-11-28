للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%

الكمامة أو القناع هم أفضل الطرق لحماية نفسك من الفيروس المعدي كورونا الذي لا يزال متفشيًا، وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن الأقنعة القماشية فعالة جدًا في تقليل مخاطر الانتقال بنسبة تصل إلى 70٪.

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تفاصيل حمية البروتين السحري .. ينسف الوزن بسرعة وحسب موقع "timesofindia"، الأقنعة الجراحية والقماشية جيدة بما يكفي لحماية أي جزيئات فيروسية معدية من الوصول إليك عندما تكون في مكان عام، من الجيد أيضًا استخدامه عند ظهور الأعراض عليك.





ولكن ما هو الوقت المناسب للتخلي عن قناعك القديم والحصول على قناع جديد؟





وفقًا للإرشادات الطبية الأكثر شيوعًا، فإن استخدام القناع المجهز بثلاث طبقات والذي يحتوي على مادة قابلة للتنفس هو أفضل أشكال الحماية في الوقت الحالي، نظرًا لأنه يمكن غسلها وإعادة استخدامها للاستخدام المستقبلي ، فإنها توفر أيضًا عملية شراء اقتصادية،ولكن نظرًا لأن معظم الأقمشة تميل إلى التآكل بسبب الغسيل والارتداء وتشغيل دورة حياتها الطبيعية، قد يؤدي القيام بذلك أيضًا إلى تدهور جودة القناع وجعله أقل فائدة ضد COVID-19.





نظرًا لأن ارتداء الأقنعة هو عادة إلزامية أثناء الوباء الذي نواجهه الآن ، فمن المهم العناية بهم وتخزينهم بالطريقة الصحيحة، تميل الأقنعة إلى أن تكون أقل فاعلية عندما تتدهور جودة القماش المخصص لتغطية الفم والأنف بمرور الوقت، قد يؤثر الغسيل القاسي والمواد الكيميائية أيضًا على استخدامها.





إذا لم تقم بتخزينها بالطريقة الصحيحة، خاصة الأقنعة التي تحتوي على مشبك أنف متصل بها ، يمكن أيضًا أن تترك مجالًا للفجوات الفضفاضة للجراثيم لتزحف في المرة القادمة لارتدائها، ومن ثم يجب ممارسة النظافة المناسبة للقناع و العناية لا تقل أهمية عن ارتدائها في المقام الأول.





من الناحية المثالية، يجب نقع الملابس القابلة لإعادة الاستخدام في الماء الساخن ومحلول التعقيم وتركها تجف في الهواء، في الوقت نفسه يجب أن تكون حريصًا جدًا على التخلص منها بعد عدد معين من الغسلات.

















في حين أنه من المستحيل وضع جدول زمني يوضح متى يمكن التخلص من القناع أو الكمامة بأمان ، فإن الكثير منه يعتمد على نوع القناع الذي لديك - القماش ، وعدد مرات الغسيل التي تعرضت لها. يعتمد ذلك أيضًا على عدد المرات التي تستخدم فيها وتخلع القناع، على سبيل المثال إذا كنت شخصًا يسافر كثيرًا وتواجه المزيد من التعرض للفيروس ، فسيختلف الجدول الزمني لاستبدال القناع أيضًا، وستحتاج إلى استبداله بشكل متكرر أكثر من الآخرين.