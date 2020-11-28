تفاصيل حمية البروتين السحري .. ينسف الوزن بسرعة

فجرت دراسة أمريكية حديثة مفاجأة سارة لأصحاب الوزن الزائد وهي ان حمية البروتين تساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن وحرق الدهون من خلال القضاء على أكبر مشكلة تواجه من يعانون من الوزن الزائد ، وهي الشراهة والشهية المفتوحة دائما للطعام.





أثبتت الدراسة أن حمية البروتين تمنح الإنسان الشعور بالشبع و فى نفس الوقت تحميه من الهزل والضعف حيث تمده بالطاقة اللازمة فضلا عن زيادة حرق الدهون.





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ووفقا لما ذكره موقع " Webmd " يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبروتين على تقليل الشعور بالجوع مما يتسبب في تقليل كمية الطعام التى يتناولها الفرد وبالتالي انقاص الوزن.





يمكنك تجربته لمدة اسبوع لملاحظة النتيجة

تذكر أن السعرات الحرارية لا تزال مهمة فى تخفيض الوزن مما يتطلب اختيار اشياء جيدة عند تناول البروتين أو تعاني من أمراض الكبد أو الكلى ، فاستشر الطبيب، أفضل مصادر البروتين التي يمكن الاستعانة بها في هذا النظام الغذائي وتخفيض الدهون المشبعة.





اختر مصادر البروتين الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة وتقليل الدهون المشبعة والسعرات الحرارية ، مثل: المكسرات والبذور، والمأكولات البحرية، وفاصوليا ، والصويا،و اللحوم منزعة الدهن، والالبان منخفضة الدسم، والبيض .





من الجيد تغيير الأطعمة التي تحتوي على البروتين فلاتقتصر على تناول صنف واحد منها لفترة طويلة .

1/2 كوب جبن قريش قليل الدسم

3 أونصات من التوفو ، صلبة

1/2 كوب عدس مطبوخ

2 ملعقة كبيرة زبدة الفول السوداني الطبيعية أو 2 ملعقة كبيرة إلاربع من زبدة اللوز

3 أوقية صدر دجاج منزوع الجلد

فيليه سمك 3 أوقية (حسب نوع السمك

1 أونصة جبن بروفولون

1/2 كوب المطبوخة الكلى الفاصوليا

1 أونصة لوز

بيضة كبيرة

6 جرام من الزبادي العادي قليل الدسم

3.5 جرام من حليب الصويا

4 جرام حليب قليل الدسم





الكربوهيدرات والدهون

أثناء إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي ، يجب عليك تخزين "الكربوهيدرات الذكية" الموجودة في الفاكهة، والخضروات، وكل الحبوب، والفاصوليا والبقوليات ، والحليب قليل الدسم والزبادي.

ويمكنك تناول الدهون الصحية مثل المكسرات وزبدة المكسرات الطبيعية، والبذور، والزيتون، وزيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الكانولا، وسمك، وافوكادو.





للمساعدة في التحكم فى الشعور الشعور بالجوع وكمية الطعام التي يتم تناولها قم بتقسيم السعرات الحرارية اليومية إلى أربع أو خمس وجبات أو وجبات خفيفة أصغر.



