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مرأة

ابتعد عن البروتين .. 5 أعراض كارثية للإفراط فى تناولها

الخميس 30/يناير/2020 - 03:08 م
البرتينات
البرتينات
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لمياء الياسين
يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها الجسم للنمو لكنه فى الكثير من الأحيان يتسبب الإفراط في تناولها العديد من الأعراض الكارثية المزعجة إليك أبرزها يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي. 

 1. سوء التنفس 

النظام الغذائي الغني البروتين يجعل أجسامنا تدخل في نظام غذائي كيتو يستقبل فيه الجسم سعرات حرارية أكثر من البروتين والدهون بدلًا من الكربوهيدرات نتيجة لهذا ، يتم إطلاق مادة تسمى "الكيتون" عن طريق الكبد الذي يختلط بالدم والتنفس والبول. زيادة إنتاج الكيتون بسبب زيادة البروتين يسبب سوء التنفس. 

2. عدم التركيز 
لدماغ الضباب قد يؤدي تناول كمية زائدة من البروتين إلى استبدال الكربوهيدرات من النظام الغذائي الذي يعد مصدر الطاقة الرئيسي لحسن أداء الدماغ. هذا قد يقلل من قدرات التعلم والتفكير والذاكرة في الدماغ مما تسبب في ضباب الدماغ.

 3. الإسهال 

قد يؤدي اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين طوال الوقت إلى إهمال الأطعمة الغنية بالألياف. يؤثر نقص الألياف في الجسم على حركة الأمعاء والجهاز الهضمي. هذا غالبا ما يؤدي إلى الإسهال، خاصة إذا كنت تعاني أيضًا من عدم تحمل اللاكتوز.

4- خطر السرطان 

نتيجة للتفاعل بين الأحماض الأمينية والكرياتين الموجودة في مصادر البروتين  قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الأمعاء الغليظة وسرطان القولون والمستقيم. 

 5. اضطراب وظائف الكبد 

نظام غذائي عالي البروتين يمكن أن يسبب العديد من الاضطرابات المرتبطة بالكبد. غالبًا ما يرتبط الالتهاب أو تلف خلايا الكبد بزيادة الحمية الغذائية للبروتين. الأفراد الذين يستهلكون بروتينات عالية لديهم مستويات عالية من الألبومين و transaminase في الدم والتي هي مؤشرات على اضطراب وظائف الكبد. 


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