تناول البروتين.. 8 نصائح تساعدك على تخسيس منطقة البطن بسهولة

يعاني الكثير من زيادة الوزن، والإصابة بالأمراض بسبب الدهون التي تتواجد في الجسم بطريقة كبيرة، ومن أكثر المناطق التي تتمركز بها الدهون هي البطن، فنقدم لكي 8 أشياء تساعدك على إنقاص الوزن والوصول للجسم المثالي، وفقًا لموقع "powerofpositivity"





تشير الأبحاث أن تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل بعض الخضروات ومنها الفاصوليا، والبازلاء، والعدس، والسبانخ وبعض الفواكهة مثل المانجو والتفاح والمشمش، فتلك الأطعمة تساهم في خفض الوزن بطريقة كبيرة كما انها تعطي احساس بالشبع لفترة طويلة.





تناول البروتين

إضافة البروتين للطعام يساعد في انقاص الوزن بطريقة ملحوظة، وخاصة الذين يعانون من تركز الدهون في منطقة البطن، ومن أبرز البروتينات، تناول اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن يجب أن تتناولها بقدر قليل.





التقليل من القلق

إن القلق والضغط يزيد من الوزن بشكل ملحوظ، وكلما ارتفع توترك العصبي، كلما تمركزت الدهون بجسمك، وتقليل عملية الحرق، ولاسيما منطقة البطن.





عدم تناول السكريات

تشير الأبحاث إلى أن تناول السكريات بكميات كبيرة تضر الجسم، وتجلب الأمراض المزمنة مثل الكبد والسكر والسمنة.





ممارسة الرياضة

يحتاج الإنسان أن يمارس الرياضة بشكل مستمر، لتقوية العظام، والحفاظ على صحة القلب، كما أنها تقلل من الدهون في الجسم، فلكل منطقة لها تمارين معينة، فيحتاج الشخص من الممارسة من 3 لـ4 مرات في الأسبوع.





استخدام زيت جوز الهند في طهي الطعام

عند طهي الطعام يجب أن تراعي بعض العادات حتى تحصل على الجسم المثالي، وتساعد الجسم على انقاصه بسهولة، ومن ابرز العادات الصحية التي يجب اتباعها هي الطهي بزيت جوز الهند فإنه يقلل من تخزين الدهون في الجسم، كما يمكنك تناوله بطريقة أخرى عن طريق تناول معلقتين صباحًا.





النوم الكافي

اثبت الدراسات أن الأشخاص الذين يحصلون على قدر كافي من النوم، يتمتعون بصحة جيدة، وحرق للدهون بنبسة كبيرة أكثر من الأشخاص الذين لا ينامون بانتظام.





الأسماك الدهنية