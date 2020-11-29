توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت 29 نوفمبر إلى الجمعة 4 ديسمبر

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 28 نوفمبر الى الجمعة 4 ديسمبر 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

يتبدل المشهد الفلكي هذا الاسبوع ويحمل اليك ظروفا جيدة لا تنتسى اذ قد يقلب المعادلات لمصلحتك بوجود كوكب المريخ في لتبدأ مرحلة جديدة من حياتك مليئة بالوعود الكثيرة والمناخات الايجابية من الحظوظ والافراح والتطورات . فالشمس تزور برج القوس ما يساعدك على اتخاذ مبادرات كثيرة وتسير نحو أهدافك واثقًا، فتقوم بالمساعي المطلوبة من أجل إطلاق أحد المشاريع، وقد تغيّر بعض الاتجاهات، تسافر للمشاركة في مفاوضات، أو تغيّر مكانك ويكون الأمر لمصلحتك فتفهم ما يجري وتتعلّم بسرعة وتلتقط كل الإشارات وتوظّفها لمصلحتك.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

يجلب لك الحظ سعادة عاطفية تتجلّى بصورة مختلفة، وتمارس سحرا وذلك على مختلف الاصعدة يطالب بك الكثيرون وتتلقى الدعوات والعروض المشوقة ستكون معظم المبادرات ناجحة وربما تتوجها بوعد أو ارتباط جدي أو أن تلتقي بحبيب حلمت به، أو أن تعزّز علاقاتك ببعض الأشخاص، أو أن تتّجه علاقتك نحو آفاق جيدة ومستقرّة. تُمارس سحرك وجاذبيتك بشكل استثنائي. تتخذ مبادرات مهمة وجذرية.

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تتقدّم في مساعيك هذا الاسبوع وتقوم بترتيب ملفات ضرورية قد تكون ادارية او ماليّة او قانونيّة. ان وجود القمر في برجك يجعل سير المعاملات أسهل في بداية الاسبوع فلا داعي للقلق.سوف تلمس انفراجًا ملموسًا وتفرح للتفاهم المتبادل بينك وبين الآخرين. كما تدخل في فترة مناسبة للترويج لعملك ولطرح الأفكار وللسفر وللانضمام الى معاهد وجمعيات. تتمتّع بأفكار مثيرة للاهتمام.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تأسف هذا الاسبوع لظروف عاطفية لا تروق لك او تأخذ على الحبيب او الزوج او الشريك غيابه وانشغاله بالشؤون المهنية, تبدو متطلبًا ثائرًا بسبب موجات الغيرة والهواجس التي تسيطر عليك خلال الأيام أقل حظًا. أنصحك بعدم إلقاء اللوم على الحبيب بصورة عشوائية بل العمل على إيجاد قواسم مشتركة جمعتكما في البداية وغضّ النظر عن الشائبات والخلافات التي تثير النزاعات.مهما كثرت الصعاب فإنّ الصبر والحكمة التي تتمتع بهما سوف ينقذانك فلا تيأس.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

ستكون محظوظًا ومميزًا حيث تحظى بدعم غير منتظر من كوكب المريخ الذي يحررك من مربعه فتحقق انجازات وتتوصل الى حلول مدهشة لكل مشاكلك السابقة مهنية كانت ام مالية ام شخصية كما تحمل إليك الاجواء نجاحًا كبيرًا فتبدو مشرقًا بطاقتك وابتسامتك الساحرة. قد يكون هنالك فرص جيّدة جدًا لذلك يتوجب عليك بذل الجهود والتخفيف من وقت اللهو والسعي في المقابل الى حصر الجهود وتكثيف الاهتمام بأهداف واضحة. لا يجوز الاستخفاف بسهولة الأوضاع وبالتالي إضاعتها بين المرح والمزح والاجتماعيات.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

: إنه أسبوع دقيق تنطوي خلاله على نفسك وتنزوي حيث لا يستطيع الحبيب إخراجك. لماذا تنغلق بهذا الشكل؟ ولماذ تقطع الروابط مع الحبيب؟ حاول ان تنظر إلى الأمور بإيجابية أكثر ولا تبالغ في انفعالاتك العشوائية. عليك التحلي بالهدوء والعبر، فأنت الحنون والحجر الأساسي في العلاقة. عليك أن تأخذ قسطًا من الراحة، وخصوصًا اذا كنت تنوي الإقدام على قرار نهائي تجاه الشريك.

برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

يحمل إليك هذا الاسبوع تغييرًا ايجابيًا جدا ووعودا كثيرة وتطورات مهمة ان انتقال المريخ الى الدلو يعزز اوضاعك المادية ويتحدث عن ارباح تحققها وعن تنقلات مهمة وعن استثمارات ومضاربات مالية وعمليات شراء واسعة فتفتح دورة فلكية جيدة ما يجعل فكرك يقظا فتستدرك الامور وتحسن الخيارات يلمع نجمك وتثير أفكارك البناءة حماسة أرباب العمل ليسندوا إليك مهمات إضافية يكافئونك عليها بما يرضيك, كل شيء يتحرك في حياتك، تتبدل معطيات، وتتخذ قرارات فجائية.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في موقع مناسب لك ومنسجم مع نفسه، ما يعني أوضاعًا جيدة وواعدة، ولقاءات مشوقة ومصالحات بعد نزاعات. والخبر الاجمل وجود المريخ في الحمل يجعلك تطير سعادة وفرحًا. تشارك بعض الجماعات افراحها او تعبّر عن نفسك بطريقة فنية قد تعيش رومنسية محتملة او تلتقي شخصًا مميزًا. بحيث أن كل علاقة تستمر قوية وتنصر على الصعوبات، لا بد من أن تنتصر على أية صعوبة قد تطرأ.

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

إذا كنت تتوّقع أو تنتظر جوابًا أو تغييرًا أو بداية هذا فأنت مخطىء فعلًا. سوف تدور الأحداث ضمن دائرة مغلقة تدور معها بشكل متواصل لن تتحرّك الاعمال أو الارتباطات سوف تتململ من عدم قدرتك على استخلاص النتائج وسوف تشكو من أسلوب التعامل معك تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما. لكنّ الظروف تجري بشكل معاكس ولن تسمح بتطوير الاعمال ولا بتسريع وتيرتها فتصاب بالإحباط أو ينتابك شعور بالغضب.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

‏ وجود الزهرة في العقرب يدعوك الى تقدّيم التنازلات وإلا دنوت من الخطر، في فترة تنذر ببعض المواجهات الشخصية أيضًا. هل تريد الانفصال؟ إطرح هذا السؤال على نفسك ، كما أسئلة أخرى قد تجعلك في هذه الفترة ، أمام مفترق طريق . ربما تشتبك مع الحبيب أو الزوج أو الأولاد أو أحد أفراد العائلة، وتعيش معاناة تتعلق بغيرة أو حسد أو سوء معاملة أو ظلم. العلاقات صعبة نوعًا ما، تحتاج معها إلى دعم قد يأتيك، إذا أحسنت التعامل مع الآخر.



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

يخفف الفلك من الضغوط ويجعلك تمتلىء املا وشغفا فتطل على اسبوع واعد يدعم معنوياتك ويوفر لك كل ما يلزم اتستفيد من الظروف ستكون الامال قوية وستجاريها الفرص والحظوظ ولا بد ان تتبلور الافكار وتتجسد لترضي طموحاتك وتطلعاتك كما يحمل إليك الوعود، ويتح أمامك فرصة تنفيذ بعض المشاريع، أو التقدم ببعض العروض ولقاء بعض المعنيين بها.قد تطرق أبواب الحكومات أو المؤسسات الكبيرة وتحصل على موافقة ما. تساعدك براعتك في الكلام وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في العقرب الصديق يحرك مشاعرك ويجعلك تكتشف مزاياك في الاغواء وكسب القلوب فتحلو لك اللقاءات وستتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة. يحل الفرح مكان الحزن واليقين مكان الشك وسوف تنمو العلاقات المتنية حيث تسعد لوقوف الحبيب الى جانبك..سيكون الجوّ ملائمًا للحواء الغني بالعواطف والتفهّم. باستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة.إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة لتجديد قسم الحب والإخلاص. إنه اسبوع دافىء وإيجابي.

:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

أبشّرك عزيزي ، فأنت قد دخلت حاليًا فترة من التجدد وأصبحت في مرحلة التقدم والبناء والإعمار وحتى الإزدهار الدرب سالكة وما عليك سوى تركيز الجهود والطاقات، وتحديد الاتجاهات والأولويات وعدم إضاعة الوقت الثمين.تكون المعنويات عالية حيث يوفر لك الحظ جوًا مناسبًا تمامًا للعمل والانتاج، تميل الى استفزاز الواقع بصورة ذكية وعملية تجعلك مميّزًا عن الغير وجاهزًا المستجات بروح رياضية وعملية. تعتمد وسائل فعالة وتتسلّح بأعصاب متنية تدفع بالمنافسين أو المشككين الى التراجع.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تنعم بخريطة فلكية مميّزة بالنسبة إلى علاقاتك الشخصية ما قد يعطي رونقا خاصا لحياتك الشخصية ويتحدث عن محيط محب وتناغم فتعيش أوقاتًا حالمة وسعيدة. لم تتمتّع بأجواء كهذه منذ فترة طويلة. تتضاعف المناسبات الحلوة والمشوّقة وتحلّق أنت بشخصية جذّابة وحضور ملفت وقد تقدم على بعض اللقاءات غير الاعتيادية ، سواء كنت وحيدًا أو مرتبطًا.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يعلن الفلك عن مواجهة فلكية تبلغ اقصى درجاتها يغير النمط ويحذرك الفلك من التطرف والمبالغة حتى لا تدفع الثمن غاليا ويدعوك الى تجنب النزاعات والدعاوى القانونية والاسفار, كذلك عليك تجنب الاوهام والعروض الخيالية التي لم تكون الا افخاخا ملغومة تستهدفك لا تثق الا بنفسك ولا تتخط قدراتك ولا تتخذ مواقفق مبهمة خاصة امام القرارات المصيرية.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تحمل اليك الحياة العاطفية النعم وتعدك بتغييرات لمصلحتك وبقدر سعيد للوحيدين والعازبين كذلك حياتك الشخصية بريقا مميزًا، هذه الفترة بمباركة كوكب الزهرة تشارك بمناسبات اجتماعية رائعة وتتعرف الى اشخاص كثيرين وتعيش أوقاتا لا تنتسى وغير اعتيادية مليئة بالمغامرات واللقاءات الممتعة. يرافق الحظ مشوارك هذا فتتلقى عروضًا عاطفية غير كلاسيكية وتعيش أجواء غريبة، لم تعهدها في السابق.



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تنطلق حرا من دون اضاعة الوقت فتتحلى بمقاومة نفسية كبيرة وحيوية مضاعفة كما ان انتقال عطارد الى برجك يجعلك تفيض حيوية واندفاعًا ولن تعترضك الحواجز, تسير نحو تنفيذ أهدافك مهما اعترضتك الحواجز. تقوم بدور توافقي، وتقرب وجهات النظر. قد تلعب أيضًا دور الوساطة بالنسبة إلى موضوع عام، فتكون صلة الوصل بين بعض الأطراف وتدير بعض الشؤون بجاذبية كبرى وتفاؤل، تبدأ ربما بتنفيذ أحد المشاريع أو تقدم أفكارًا بطريقة ملفتة. قد توقع على عقد ، أو توافق على الالتزام بجديد، أو ترتبط بمجال كنت حتى الآن متحفظًا إزاءه.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

يحمل هذا الاسبوع بعض البلبلة العاطفية والتوتر وتشتبك مع احد المقربين لاسباب مادية او على اثر بيع بعض الممتلكات او عملية شراء لا توافق عليها ما زال كوكب الزهرة في برج العقرب يحذر من جفاء في العلاقات العاطفية او من غيرة وقيد لا تستطيع ازاءهما شيئًا ، قد تعرف خيبة وتعيش بض الحرمان أو الألم ولا تستطيع الإفصاح عما في داخلك . تعيد النظر ببعض الخيارات ثم لا تلبث أن تحدد بوضوح أهدافك الحقيقية فتدرك أولوياتك.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تدخل هذا الاسبوع في منعطف جديد وانقلابا للرياح وتحقق الامنيات والنجاحات في الاوضاع المالية انها فترة مشجعة على المبادرات الكبيرة والتفاؤل والانتصارات حتى في الاوقات الدقيقة والصعبة مبروك عليك عزيزي هذا الحظ الاستثنائي الذي يقدم لك فرصة ثمينة يجب أن تستفيد منها في كل مناسبة، لكي تعزز أوضاعك وتغني مفكرتك وتنطلق نحو استثمارات وعمليات ناجحة، مزودًا بالشجاعة والجرأة، اللتين تخدمان مصالحك، في كل لحظة. ها هي السماء تنفرج فتزيح عن كاهلك الأخطار وتدعوك إلى تسوية ما كان عالقًا وترتيب أوراقك. إنها، باختصار، انطلاقة جيدة جدا.



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تعيش هذا الاسبوع اوقاتا استثنائية مميّزة وتدخل مرحلة اكثر ايجابية تكون الاجواء سهلة وتسمح بادارة جوار بناء مع الحبيب, إنها فترة جيدة للزواج والارتباط اذا كانت لديك نية في الاستقرار، لكنّني أود التشديد على ضرورة اختيار الشخص المناسب وليس أوّل من تقع عليه العين. يجعل الفلك امورك مميزة تبادل الحبيب عبارات الغزل، وتنفحه عاطفتك الجياشة، وتثير معه بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك. يفاتحك أحد الأولاد بمشروع ارتباط فتزداد سعادة وفرحًا.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

يحمل إليك هذا الاسبوع انطلاقة جيدة واخبارا ولا اجمل حدثين فلكيين يصبان في مصلحتك الاول انتقال عطارد الى برج القوس يسهل امامك الخطوات ويجعل اوضاعك المهنية اكثر انتشارا وسلاسة فتحقق نحو هدفا جديدا أو رحلة في عالم مهنة جديدة، ومنصب جديد. الخبر الخسوف في برج الجوزاء ويتركك حرا طليقا لترمم علاقاتك ويحدث تعديلات واصلاحات في حياتك المهنية والشخصية فترى النور في نهاية النفق وتعوض عن تأخير او فشل انها فترة مناسبة لشتى أنواع المساعي والمفاوضات والعمليات المالية أو التجارية.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

ليس بالاسبوع السهل وذلك لكثرة الضغوط المتنوّعة على المستوى الشخصي والعام. وموقع الكواكب المعاكسة وهنا يترتّب عليك معرفة التنسيق جيدًا بين الواجبات وتحديد الأولويات. لا تسكت على مضض ولكن لا تنفعل امام حبيبك بل صارحه وبُح له بعواطفك. ميّز بين الضغوط وحصّن علاقتك من التجاذبات والتوتّرات .

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تشعر بالحاجة الى الانسحاب اذ ان اجواء هذا الاسبوع تحمل بلبلة وتجعلك تراوح مكانك يفرض عليك الفلك العمل خلف الستار وبسرية تامة لان موقعه معاكس يولد بعض المعاكسات والتطورات المفاجاة كان القدر يختبر قدراتك ويضعها على المحك كما يسبب في اهتزازات ويسبب بالفياضانات في العالم والمشاكل البيئية اما على صعيد برجك فقد تواجه معاكسات فلكية او تتعرض لبعض الاحتكاكات السياسية والادارية ولا تنس أنّ غلطة الشاطر بألف غلطة.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

هو اسبوع ممتاز حيث سيحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك. لن تصطدم الآراء ذلك أن الخيارات ستكون متعددة والانسجام سيّد المواقف.

ستكون فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم في الايام السلبية فكن صبورًا وموضوعيًا. أما إذا كنت عازبًا فهذه هي فرصتك لإنهاء فترة العزوبية وللارتباط رسميًّا. الاجواء خالية من التشنج وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك.