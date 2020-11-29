قفشة يوجه رسالة قوية لجمهور الزمالك .. ويفجر مفاجأة عن هدفه القاتل في الزمالك

گشف محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي عن العديد من الأسرار والحكايات الخاصة به وبزملائه في الفريق خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة".
وأكد قفشة أن نتيجة مباراة الزمالك كانت بتوفيق من الله واصفًا ما حدث بأنه لحظة تاريخية، قائلًا: "لحظة تاريخية في حياتي مش هتكرر".
وروى في لقاء خاص عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" كواليس هدفه في التوقيت القاتل قائلًا: "لعبة هدف المباراة بنهائي أبطال أفريقيا بتدرب عليها دايما.. وقبل ما اشوط كورة هدف المباراة قولت يا رب".
وواصل: "كنت حاسس أني هجيب جول فى المباراة.. كنت بصلي طول اليوم وبدعي".
وقال قفشة عن رؤية والدته لابوتريكة في المنام: "أمي حلمت قبل المباراة بمحمد أبوتريكة وصحيت على اذان الفجر.. وقالتلي هتجيب جول وهي كانت نايمة ومش عاملة حسابها إنها هتصلي الفجر ولم تخبرني إلا بعد إنتهاء المباراة.. أبو تريكة هو مثلي الاعلى وأنا بعشقه ".
وعن تأثير غيابات إصابات كورونا على المباراة قال قفشة: "كلنا كنا قلقانين من كورونا لكن بالنسبة للماتش كنا عاملين معسكر قبل المباراة باسبوع واللاعبين كلهم جاهزين وكنا بنتمرن كويس والنادي وفرلنا كل شيء وأنا مكنتش بنام بسبب كورونا ومكنتش بنام كنت بفضل صاحي لتاني يوم خايف من المسحة لان الواحد لما يعمل حاجة طول السنة ويجي في اللحظة الاخيرة يفاجأ بحاجه زي دي بيقلق خاصة المسحة الاخيرة لانها ليها علاقة ببطولة إفريقيا".
وواصل: " ديانج وصالح جمعة وكابتن وليد غابوا عن الماتش وكنت بكلمهم قبل الماتش حتى لاعبي الزمالك الونش وجمعة وأوباما مش معايا رقمه بس إطمنت عليه عن طريق عبد الله الجمعة وكنت زعلان علشانهم جدًا".
وحول تأثير الغياب وجهود موسيماني، قال: "ديانج لاعب كبير وغيابه مؤثر بس الكورة عمرها ماتوقف على حد لان الكرة لعبة جماعية.. وموسيماني مدرب عبقري ومش هقول كويس لكن عبقري لانه مذاكر كويس وعمل تغيير بين الشوطين وشايفه عبقري وإحنا ذاكرنا الزمالك، مافيش لاعب في الزمالك غير ماشفناش لعبه لأن ده من إحترام الخصم.. بنتفرج على لاعبية الزمالك بموبايلاتنا ".
وكشف قفشة أنه تحدث مع موسيماني قبيل المباراة قائلًا " تحدثت معه وجبت المترجم لاني في الانجليزي الحمد لله مافيش وهو بيعلمني إنجليزي وأنا بعلمه عربي وعلمته من واحد لعشرة باللغه العربية".
وتابع : " سألني إنت قلقان ؟ قلتله لا مش قلقان بس أنا لازم أحترم الي قدامي فرد قائلًا : أنا جاي الاهلي أعمل تاريخ وإنت معايا هعمل تاريخ ولما قلي الكلمة دي سكت سيبته ومشيت هقول إيه ؟ دي هيا العبقرية يعرف يطلع من اللاعب أحستن ماعنده في مدربين تانيين مش بيعرفوا ".
وأوضح قفشة أن اصعب اللحظات التي مرت عليه في المباراة كانت كرة "زيزو" التي ارتطمت بالعارضة، قائلًا: " الكورة دي لو جت كانت هتبقى صعبة في توقيت صعب جدًا".
وأردف قفشة: "مشاعري كانت كبيرة وأول مرة أقلع التيشيرت.. مش مهم وقتها أخد إنذار أو طرد حتى، أهم حاجة أخدت البطولة ورغم أني مش بحب اقلع التيشيرت".
وواصل: "وقتها حسيت إننا خلصنا لانه الهدف جه في وقت قاتل.. وأنا كلاعب كنت بفكر في الوقت الاضافي بس إحنا كنا مهيئين نفسنا لكل حاجة بدنيًا وطول الوقت في المعسكر يوميًا بندرب على البلانتيات".
وحول تاثير هدف شيكابالا عليه وردًا على سؤال الحديدي هل هدف شيكابلا وجعك ؟ قال " أكيد إتضايقت ماحبش يخش فيا جون وكان جون حلو لان شيكابالا لاعب كبير ماحدش يختلف عليه ".
وعن أسباب حصوله على لقب رجل المباراة قال قفشة: " عشان الجون الي جبته لكن أنا في الشوط الاول مكنتش زي ماتش الوداد وأكتر واحد يحس بنفسه أنا واللي يقولي أنت حلو أو وحش أنا ببقى عارف نفسي أكتر ".
وحول قلقه امن طارق حامد، قال: "أنا الحمد لله مش بقلق من حد بس بحترمه وبعمل حسابه لازم أعمل كده حتى لو لاعب صغير لعب قدامي و حتى لو أقل مني فنيًا لازم أحترم اللاعب، واللي هينزل وهيقول خصمي أنا أعلى منه هبقى وحش وهو هيبقى كويس مش بحب أقلل من حد".
وهاجم محمد مجدي قفشة المتنمرين على مواصل التواصل الاجتماعي قائلًا " أنا ضد ده تمامًا .. ومش فاهم سواء أنا لعبت حلو أو وحش ؟ إنت إستفدت إيه لما قلتلي أمك وابوك ؟ مش دورك تقيم لاعب فيه مدير فني هوا الي بيدير.
وواصل :" اللي ينتقدني بشكل كويس هتعلم منه لو إنتقدت بشكل كويس هسمعك وهاخد برأيك لو غير كده مش هسمع ".
ووجه رسالته لبعض المتعصبين بين جماهير الاهلي والزمالك حول شيكابلا قائلًا :" أتمنى مايحصلش لاني مش بحب الإساءة للاهل والام".