قفشة يوجه رسالة قوية لجمهور الزمالك .. ويفجر مفاجأة عن هدفه القاتل في الزمالك

گشف محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي عن العديد من الأسرار والحكايات الخاصة به وبزملائه في الفريق خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة".





وأكد قفشة أن نتيجة مباراة الزمالك كانت بتوفيق من الله واصفًا ما حدث بأنه لحظة تاريخية، قائلًا: "لحظة تاريخية في حياتي مش هتكرر".





وروى في لقاء خاص عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" كواليس هدفه في التوقيت القاتل قائلًا: "لعبة هدف المباراة بنهائي أبطال أفريقيا بتدرب عليها دايما.. وقبل ما اشوط كورة هدف المباراة قولت يا رب".





وواصل: "كنت حاسس أني هجيب جول فى المباراة.. كنت بصلي طول اليوم وبدعي".

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‏وقال قفشة عن رؤية والدته لابوتريكة في المنام: "أمي حلمت قبل المباراة بمحمد أبوتريكة وصحيت على اذان الفجر.. وقالتلي هتجيب جول وهي كانت نايمة ومش عاملة حسابها إنها هتصلي الفجر ولم تخبرني إلا بعد إنتهاء المباراة.. أبو تريكة هو مثلي الاعلى وأنا بعشقه ".

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‏وعن تأثير غيابات إصابات كورونا على المباراة قال قفشة: "كلنا كنا قلقانين من كورونا لكن بالنسبة للماتش كنا عاملين معسكر قبل المباراة باسبوع واللاعبين كلهم جاهزين وكنا بنتمرن كويس والنادي وفرلنا كل شيء وأنا مكنتش بنام بسبب كورونا ومكنتش بنام كنت بفضل صاحي لتاني يوم خايف من المسحة لان الواحد لما يعمل حاجة طول السنة ويجي في اللحظة الاخيرة يفاجأ بحاجه زي دي بيقلق خاصة المسحة الاخيرة لانها ليها علاقة ببطولة إفريقيا".





وواصل: " ديانج وصالح جمعة وكابتن وليد غابوا عن الماتش وكنت بكلمهم قبل الماتش حتى لاعبي الزمالك الونش وجمعة وأوباما مش معايا رقمه بس إطمنت عليه عن طريق عبد الله الجمعة وكنت زعلان علشانهم جدًا".





وحول تأثير الغياب وجهود موسيماني، قال: "ديانج لاعب كبير وغيابه مؤثر بس الكورة عمرها ماتوقف على حد لان الكرة لعبة جماعية.. وموسيماني مدرب عبقري ومش هقول كويس لكن عبقري لانه مذاكر كويس وعمل تغيير بين الشوطين وشايفه عبقري وإحنا ذاكرنا الزمالك، مافيش لاعب في الزمالك غير ماشفناش لعبه لأن ده من إحترام الخصم.. بنتفرج على لاعبية الزمالك بموبايلاتنا ".

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‏‏‏وكشف قفشة أنه تحدث مع موسيماني قبيل المباراة قائلًا " تحدثت معه وجبت المترجم لاني في الانجليزي الحمد لله مافيش وهو بيعلمني إنجليزي وأنا بعلمه عربي وعلمته من واحد لعشرة باللغه العربية".





وتابع : " سألني إنت قلقان ؟ قلتله لا مش قلقان بس أنا لازم أحترم الي قدامي فرد قائلًا : أنا جاي الاهلي أعمل تاريخ وإنت معايا هعمل تاريخ ولما قلي الكلمة دي سكت سيبته ومشيت هقول إيه ؟ دي هيا العبقرية يعرف يطلع من اللاعب أحستن ماعنده في مدربين تانيين مش بيعرفوا ".





وأوضح قفشة أن اصعب اللحظات التي مرت عليه في المباراة كانت كرة "زيزو" التي ارتطمت بالعارضة، قائلًا: " الكورة دي لو جت كانت هتبقى صعبة في توقيت صعب جدًا".









وأردف قفشة: "مشاعري كانت كبيرة وأول مرة أقلع التيشيرت.. مش مهم وقتها أخد إنذار أو طرد حتى، أهم حاجة أخدت البطولة ورغم أني مش بحب اقلع التيشيرت".









وواصل: "وقتها حسيت إننا خلصنا لانه الهدف جه في وقت قاتل.. وأنا كلاعب كنت بفكر في الوقت الاضافي بس إحنا كنا مهيئين نفسنا لكل حاجة بدنيًا وطول الوقت في المعسكر يوميًا بندرب على البلانتيات".





وحول تاثير هدف شيكابالا عليه وردًا على سؤال الحديدي هل هدف شيكابلا وجعك ؟ قال " أكيد إتضايقت ماحبش يخش فيا جون وكان جون حلو لان شيكابالا لاعب كبير ماحدش يختلف عليه ".

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وعن أسباب حصوله على لقب رجل المباراة قال قفشة: " عشان الجون الي جبته لكن أنا في الشوط الاول مكنتش زي ماتش الوداد وأكتر واحد يحس بنفسه أنا واللي يقولي أنت حلو أو وحش أنا ببقى عارف نفسي أكتر ".





وحول قلقه امن طارق حامد، قال: "أنا الحمد لله مش بقلق من حد بس بحترمه وبعمل حسابه لازم أعمل كده حتى لو لاعب صغير لعب قدامي و حتى لو أقل مني فنيًا لازم أحترم اللاعب، واللي هينزل وهيقول خصمي أنا أعلى منه هبقى وحش وهو هيبقى كويس مش بحب أقلل من حد".

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وهاجم محمد مجدي قفشة المتنمرين على مواصل التواصل الاجتماعي قائلًا " أنا ضد ده تمامًا .. ومش فاهم سواء أنا لعبت حلو أو وحش ؟ إنت إستفدت إيه لما قلتلي أمك وابوك ؟ مش دورك تقيم لاعب فيه مدير فني هوا الي بيدير.









وواصل :" اللي ينتقدني بشكل كويس هتعلم منه لو إنتقدت بشكل كويس هسمعك وهاخد برأيك لو غير كده مش هسمع ".







