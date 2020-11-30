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مرأة

طريقة عمل بسكويت الشاي خطوة بخطوة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:28 ص
بسكويت الشاي
بسكويت الشاي
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نهى هجرس
يعد البسكويت من الأطعمة التي يفضلها أشخاص كثيرون خاصةً الأطفال، كما أنه أحد الأطعمة المفضلة لدى معظم الأمهات التي يمكن أن تقدمها لأطفالهن على مدار اليوم، وخاصة في الشهور الأولى للطفل.

وإليكم طريقة عمل بسكويت الشاي للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير بسكوبت شاي
3 كوب دقيق 
1 كوب سكر 
2 باكو فانيليا 
نصف كوب لبن 
1 كوب زبدة لينة 
بيضة  كبيرة
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملح 

طريقة تحضير بسكوبت شاي
* يخفق البيض مع الفانيليا والسكر

* ويضاف له اللبن والدقيق والبيكينج باودر ورشة الملح مع استمرار العجن

* تفرد العجينة جيدا على ورق زبدة

* ثم تقطع بقطاعة البسكويت

* وتدخل الفرن لمدة 10 دقائق

* ويقدم البسكويت باردا


وصفة اخرى
مقادير بسكويت الشاي
2 كوب دقيق 
نصف كوب زيت
نصف كوب سكر 
نصف كوب عصير برتقال 
ملعقة صغيرة فانيليا 
باكو بيكنج بودر 

طريقة تحضير بسكويت الشاي
* إخلطى السكر مع الزيت ثم أضيفى عصير البرتقال والفانيليا

* إخلطى الدقيق مع البيكنج بودر ثم أضيفى الخليط لخليط الزيت والسكر وقلبى العجينة

* إفردى العجينة بالنشابة بعد أن ترتاح 10 دقائق وقطعيها لمربعات وشكلى وجهها بالشوكة

* رصى البسكوت فى صينية مدهونة بالزيت وأدخليه الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج ثم قدميه

وصفة أخرى
مقادير بسكويت الشاي البيتي
2 كوب دقيق 
150 جرام زبدة 
رشة ملح 
بيض 
فانيليا 
كوب سكر بودرة أو ¾ سكر ناعم 
نصف ملعقه صغيرة بيكنج باودر 

طريقة تحضير بسكويت الشاي البيتي
* باستخدام عجان كهربائي تخفق الزبدة مع السكر حتى يذوب السكر.

* يضاف إليها البيض والفانيليا ويخفق جيدا.

* يخلط الدقيق مع البيكنج باودر.

* يضاف خليط الدقيق إلى الخليط في العجان.

* يعجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

* تفرد بين ورقتين زبدة باستخدام نشابة لتصبح رقيقة.

* تستخدم القطاعة لتشكيل البسكويت.

* يرص في صينية عليها ورق زبدة.

* يدخل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

* يقدم بعد النضج.
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