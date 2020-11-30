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سيارات

جنرال موتورز تستدعى 7 ملايين سيارة من طرازاتها

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قامت جنرال متورز باستدعاء  مايقر من 7 ملايين سيارة من إنتاجها حول العالم والسبب خلل في الوسائد الهوائية من نوع تاكاتا.


واضطرت جنرال موتورز إلى قبول الأستدعءا لهذا الرقم المهول من السيارات في كافة انحاء العالم ، وذلك بعض رفض إدارة السلامة الوطنية على الطرق العام.  

كم ألزمت إدارة السلامة الوطنية الأمريكية جنرا ل موتورز باستدعاء 5.9 مليون شاحنة وسيارة رياضية متعدد الأغراض ثم إنتاجها ما بين عامي 2007 إلى 2014 ،والسبب هول خلل في الوسائد الهوائية التي قد يعرضها للانفجار بعد التعرض طويل الامد للحرارة العالية والرطوية ما يؤيد إلى إؤسال شظايا معدنية مميتة في اتجاه الركاب.

وقالت جنرال متورز اٍن استدعاء هذا الرقم الضهم من السيارات والذي يشمل العديد من الطرازات مثل كاديلاك ، اسكاليد وشيفرولية.


خطط الآن جنرال موتورز لتوسيع نطاق إنتاج سياراتها الكهربائية بشكل كبير وإنفاق المزيد من الاموال مقارنة بما كان مخططا لها سابقا.


واكدت ماري بار الرئيس التنفيذي لمجموعة جنرال موتورز إنه في نهاية 2025 ، ستكون 40 % من سيارات الشركة من الولايات المتحدة تعمل بالبطاريات.

 
يذكر أن  تخطط الان جنرال موتورز لتقديم 30 طراز كهربائي حول العالم بحلول ذلك الوقت ،وستتم زيادة الاستثمارات في السيارات التي تعمل بالبطاريات وذلك بمقدار الثلث تقريبا إلى 27 مليار دولار.



كما أن جنرال موتورز قررت استدعاءً عالميًا لسيارتها، بعد وقوع خمسة حرائق المركبات شملت شيفروليه بولت EVs 2016-2019، وتطلب من المالكين تحديث برامجهم لمنع المزيد من الحوادث.
 

وقع أول حريق في صيف 2019 وكان هناك خمسة حرائق بعدها والى الآن، وكانت أسباب الإصابات هي تقارير عن استنشاق الدخان، وتقوم كل من جنرال موتورز والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بالتحقيق في الحرائق.
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