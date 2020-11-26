سحب 7 ملايين سيارة من جنرال موتورز بسبب الوسائد الهوائية

كشفت شركة "جنرال موتورز"، عن نيتها سحب نحو 7 ملايين سيارة من بلدان مختلفة حول العالم، والسبب هو مشكلة في وسادات هوائية تم تصنيعها بواسطة تاكاتا، وذلك عملًا بقرار صادر عن الهيئة المعنية بالسلامة المرورية في الولايات المتحدة.





وقامت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية من المصنع الأمريكي، بسحب 5.9 ملايين شاحنة بيك آب وسيارة رباعية الدفع من الولايات المتحدة لاستبدال نافخات الوسادات الهوائية .





وفي نفس السياق، كانت "جي إم"، قد قدمت أربعة طعون للاعتراض على هذا القرار الذي اتخذ بالأصل في عام 2016، كما كشفت المجموعة عن أنها ستمثل للقرار وتسحب مليون سيارة إضافية من بلدن مختلف للمشكلة.





وحددت جنرال موتورز 30 يوما للإبلاغ عن أصحاب السيارات المعنية، وهي نماذج تعود للفترة بين 2007 ، 2014 من الماركات الآتية كاديلاك وشيفروليه ، جي إم سي .





وقامت جنرال موتورز أيضا باستدعاء عالمي لسيارتها ، بعد وقوع خمسة حرائق المركبات شملت شيفروليه بولت EVs 2016-2019، وتطلب من المالكين تحديث برامجهم لمنع المزيد من الحوادث.





وقع أول حريق في صيف 2019 وكان هناك خمسة حرائق بعدها والى الآن، وكانت أسباب الإصابات هي تقارير عن استنشاق الدخان، وتقوم كل من جنرال موتورز والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بالتحقيق في الحرائق.





وقال جيسي أورتيجا، كبير المهندسين التنفيذيين لشفروليه بولت EV ، إن العنصر المشترك الوحيد كانوا جميعًا في حالة شحن كاملة أو بالقرب منها عندما بدأ الحريق.





يذكر أن لقى نحو 20 شخص حتفهم في حوادث مرورية ناجمة عن خلل في منتجات الشركة اليابانية تاكاتا والتي أشهرت إ فلاسها ، مما أدى إلى سحب 100 مليون سيارة على الأقل من ماركات مختلفة .





وتبين أن هذا الاستدعاء يؤثر على 68667 سيارة 2016-2019 Bolt EVs على مستوى العالم ، مع 50925 منها في الولايات المتحدة ، وجميعها تحتوي على خلايا بطارية تم تصنيعها بواسطة LG Chem في كوريا من مايو 2016 إلى مايو 2019 لم تتأثر سيارة شفروليه بولت EV 2020 ؛ لها كيمياء خلية مختلفة.



