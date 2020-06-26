جنرال موتورز تضيف خاصية المساعد الشخصي لسياراتها



كام تتيح هذه التكنولوجيا الكثير من الخصائص مقارنة بتطبيقي آبل كار بلاي من شركك آبل وأندرويد أوتو من جوجل وذلك بفضل خاصية التعرف الصوتي في أليكسا وقدرته على تشغيل العديد من التطبيقات بالأوامر الصوتية بما يسهل التعامل معه بالإضافة إلى التطبيقات المتاحة مع اليكسا خدمات البث المباشر للمواد الترفيهة مثل سيريوس إكس إم.



كما يمكن استخدام أليكسا لطلب المشتريات من موقع امازون للتجارة الإلكترونية ومتابعة خط سير الطلب وإضافة سلع جديد إلى قائمة المشتريات أثناء قيادة السيارة بالإضافة إلى استخدام اليكسا أثناء القيادة لإجراء المكالمات الهاتفية بالأوامر الصوتية أو التعرف على حالة الطقس.



بالإضافة إلى انه تم ربط أليكسا بحزمة تطبيقات المنزل الكي بحيث يتم استخدامه في فتح باب الجراج او إشعال النور او تعديل درجة حرارة نظام التكييف في المنزل عن بعد باستخدام الأوامر الصوتية.











أكدت شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال مورتوز، أنها بدأت في إضافة خصائص المساعد الشخصي الرقمي الذي يعمل بالأمر الصوتي " اليكسا" من شركة امازون إلى سياراتها.