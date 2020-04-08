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سيارات

وكيل جنرال موتورز في السعودية يمدد فترة الضمان والخدمات

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة جنرال موتورز، من خلال وكيلها بالمملكة العربية السعودية، عن اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية من خلال تمديد فترة الضمان لجميع سيارات كاديلاك وشفروليه وجي ام سي.

ووفقا للقرار الجديد؛ سيحصل أي عميل ينتهي ضمان سيارته خلال الفترة بين الأول من مارس و31 مايو على تمديد الضمان لمدة شهرين.

 وانطلاقًا من حرصها على السلامة كأولوية قصوى، تشجع جنرال موتورز العملاء على العزل الصحي وتأجيل أية متطلبات خدمة غير ضرورية في الوقت الراهن.

وحرصًا على عدم انقطاع السبل بأي عميل أثناء قيامه برحلة ضرورية، ستمدد جنرال موتورز، إلى جانب وكيليها شركة الجميح للسيارات والتوكيلات العالمية للسيارات خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة لتحسين مستويات السلامة على الطريق وتقليل المخاوف من تعطل السيارة.

وبغض النظر عن فترة ضمان السيارة، سيتم تمديد خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من شهر إبريل وحتى 30 يونيو 2020.

وتلتزم جنرال موتورز ووكلاؤها بتقديم مساعدة فورية للعملاء، أيًا كانت المشكلة، مع إمكانية قطر السيارة إلى مقر إقامة العميل في حال كانت مراكز الخدمة مغلقة.

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