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سيارات

جنرال موتورز تنشئ خط إنتاج للسيارات الكهربائية

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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أماني نوار


قالت شركة جنرال موتورز الرائدة في صناعة السيارات التزامها بتوسيع موقعها في كوريا الجنوبية من خلال إدخال المزيد من السيارات الكهربائية وسط شهية متزايدة للسيارات عديمة الأنبعاثات

كما أكدت الشركة في تصريحات  صحفية عبر كبير المهندسين المعماريين في برامج السيارات ذاتية القيادة والكهرباء جيسى اورتيجا أن مقر جنرال موتورز في ديترويت
 
واكد أورتيجا في مؤتمر صحفي " إن كوريا الجنوبية سوق حضري للغاية ومتقدم  تقنيا للغاية ولديه قاعدة عملاء أكثر ذكاء من الناحية التكنولوجية تتيح لنا فرصة للقيام بذلك وتوجد بنه تحتيه قوية من تكنولوجيا المعلومات
 
 كما افادت وكالة الأنباء أن جنرال موتورز أطلقت هذا الشهر سيارة بولت إي في 2020 والتي يمكنها قطع مسافة تصل إلى 414 كيلو كتر بشحنة واحدة في كوريا

كما تم بيع مجموعة 9322  سيارة كهربائية بولت على مدي السنوات الثلاثة الماضية حتى عام 2019 وتخطط جنرال موتورز للكشف عن طرازين جديدين EVهذا العام - كاديلاك Lyriq SUVو GMC Hummer Electric Vehicle- قبل إطلاقها في أمريكا الشمالية

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