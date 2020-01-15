جنرال موتورز تطور تقنية قادرة على التنبؤ برغباتك قبل أن تطلبها

طورت جنرال موتورز تقنية جديدة تنبؤية غرضها تلبية جميع طلباتك بدون أن تسأل حتى، وصرحت ديبورا وال، مديرة تسويق جنرال موتورز أن الميزة الجديدة قادمة قريبا.



وضربت جنرال موتورز عدة أمثلة على هذا: تخيل استيقاظك في يوم عمل وركوبك للجيل القادم من كاديلاك اسكاليد، أول ما تشغل السيارة سيجهز نظام المعلومات الترفيهية الحلقة القادمة من برنامجك الإذاعي المفضل، أو ستقوم السيارة بطلب قهوتك الصباحية لتكون جاهزة فور وصولك.



وتؤمن جنرال موتورز أن تقنيات كهذه ستؤكد على مكانتها كشركة لا تزال قادرة على الابتكار والإبداع التقني وليست مجرد اسم تاريخي يكتفي بطرح سيارات وشاحنات تقليدية.



وترغب مديرة تسويق جنرال موتورز في إيصال هذه الفكرة للناس، خاصة مع انبهارهم الحالي بالشركات التقنية الصاعدة مقارنة بالشركات التي تفضل عمليات التصنيع الثابتة والمتقنة.. ويُذكر أن أسهم جنرال موتورز تراجعت أكثر من 14% مؤخرا مقارنة بوصول تيسلا لمستويات غير مسبوقة في القيمة السوقية.