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سيارات

جنرال موتورز تستدعي 3,317 سيارة من شيفروليه بسبب مشكلة بالفرامل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:01 م
جنرال موتورز
جنرال موتورز
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اشرف عطية
تم مؤخرا اكتشاف مشكلة جديدة وخطيرة في سيارات شيفروليه كورفيت جعلت شركة جنرال موتورز تضطر لأيقاف تسليم السيارات الموجودة بالفعل لدي وكلائها . 


هذه المشكلة ليست مقصورة فقط علي طرازات كورفيت بل آثرت علي جميع سيارات جنرال موتورز و هذه المشكلة تتعلق بنظام الفرامل في السيارات مما يجعلها حقا مشكلة خطيرة للغاية لانها تتعلق بسلامة الركاب . 

مشكلة سيارات جنرال موتورز ليست ميكانيكية لانها في سنسور نظام تعزيز الكبح الإلكتروني و تم اكتشاف وجود مادة من الممكن ان تتسبب في إنقطاع الإشارة مما يؤدي إلى تعطيل الاتصال بين الفرامل و السنسور مما قد يؤدي الي توقف عمل النظام . 

هذه المشكلة ستقرأ أن السائق سيحتاج إلى المزيد من القوة على دواسة الفرامل لإبطاء السيارة و هذا غير حقيقي مما يربك عمل نظام الفرامل بشكل كامل مما يهدد سلامة الركاب .

و السبب الذي جعل المشكلة ليست مقصورة فقط علي طرازات كورفيت انها في السنسور الخاص بالفرامل و هذا السينسور في جميع طرازات جنرال موتورز و لكن تم اكتشافه لأول مرة في طرازات كورفيت . 

هذة المشكلة جعلت جنرال موتورز تستدعي 3,317 سيارة من طرازات كاديلاك XT4 وCT5 وCT4 موديل 2020، وشيفروليه كورفيت 2020، وشيفروليه تريل بليزر 2021، وبويك انكور GX موديل 2020 و2021.

المادة التي عطلت السنسور لم يتم التعرف علي طبيعتها حتي الان مما سضطر جنرال موتورز ان تقوم بأستبدال نظام تعزيز الفرامل الإلكتروني، والجدير بالذكر أنه عند تعطل نظام تعزيز الفرامل سيحتاج السائق للضغط علي الفرامل بشكل اكبر ليتمكن من ايقاف السيارة و ان لم بضاعف الضغط لم تتمكن السيارة من التوقف في الزمن المطلوب مما قد يدفعها للأصطدام بالأجسام المقابله . 
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