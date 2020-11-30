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محافظات

محافظ بني سويف يستقبل وكيل الأزهر قبل مشاركته في لقاء جماهيري عن الترابط الأسري

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منذ قليل، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف في مستهل زيارته لمحافظة بني سويف اليوم الاثنين، حيث يشارك وكيل الأزهر والوافد المرافق له في اللقاء الجماهيري بعنوان "الترابط الأسري ودوره في حماية الأوطان"، وذلك بمقر جامعة بني سويف.

ورحب محافظ بني سويف بفضيلة وكيل الأزهر والوفد المرافق له، وأشار إلى أهمية دور الأزهر في هذه المرحلة الهامة والتي تحتاج إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب والمواطنين وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، كما أنَّ الدولة تعول كثيرًا على الأزهر بصفته المؤسسة الدينية الأقدم والأكبر على مستوى العالم.

وأشار المحافظ  إلى أهمية ما يقوم به الأزهر في مجال  توعية الشباب المسلم سواء محليا أو أجنبيا بمفاهيم الاسلام السمحة والتصدي للأفكار الهدًامة وتوضيح الصورة الحقيقة للإسلام، والتركيز على مفاهيم التقارب بين المذاهب، والقضاء على فوضى الفتاوى.

وأكد محافظ بني سويف أن الفترة الحالية تشهد تكاملا بين كل مؤسسات الدولة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التنمية ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الأزهر والكنيسة وتعاونهم النوعي والإيجابي قد دعم جهود الدولة في كل المجالات، لا سيما وأن التعاون الجاري في مجال التوعية بكورونا يعتبر خير دليل على ذلك.

من جانبه أعرب وكيل الأزهر الشريف عن سعادته بزيارة المحافظة وحفاوة الاستقبال، مستعرضا عددا من المحاور التي يعمل من خلالها الأزهر في تنفيذ برنامجه الدعوي والتوعوي، والركائز الأساسية التي تتوافر به، مشيرا إلى أن الأزهر يستهدف التوسع في تلك الجهود للدفع بجهود الدولة في مختلف المجالات من خلال امتداد جهود الأزهر إلى أكبر قطاع ممكن من الشعب المصري.

حضر اللقاء كل من: الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، والدكتور سيد عبد اللطيف رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، ولفيف من قيادات ومشايخ الأزهر الشريف.
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