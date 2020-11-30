محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أوسيم المركزى لمتابعة الرعاية الطبية المقدمة للمرضي

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بمركز ومدينة اوسيم للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا متابعة أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعددًا من المحاور المرورية.





تفقد المحافظ مستشفى أوسيم المركزي للاطمئنان على انتظام العمل والوقوف علي الرعاية الطبية المقدمة للمرضي والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الأطقم الطبية حيث شملت الجولة التفقدية داخل المستشفى "أقسام الرعاية المركزة ،التعقيم المركزي والأشعة ووحدة المعامل المركزية والصيدلية وأقسام الغسيل الكلوى " مؤكدًا ضرورة استقبال كافة المرضي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عليهم.





كما حرص المحافظ علي الاستماع الى المرضي للأطمئنان علي تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والتعرف على ابرز المعوقات التى تواجهم لحلها موجهآ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم السماح بدخول المواطنين المنشأت والمرافق بدون ارتداء الكمامة حفاظآ علي السلامة العامة مشيرآ بان الدولة لا تدخر جهدآ في سبيل النهوض بالمنظومة الصحية لتقديم خدمات افضل للمواطنين .





كما تفقد المحافظ خلال جولته أعمال الرصف والتطوير لعدد من الطرق منها أعمال وضع الطبقة الرابطة بطريق ترعة الزمر بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم بطول ٢ كم وبتكلفة حوالى 7,5 مليون جنية موجهآ بمراجعة الاعمال والتأكد من تنفيذها طبقآ للمواصفات الفنية والهندسية مع التأكيد على تدعيم الطريق بأعمدة أنارة وتقليم الأشجار الموجودة علي جانبي الطريق حفاظآ علي سلامة المترددين عليه .





كما وجه المحافظ بحصر قطع الأراضي الفضاء لدراسة انشاء مواقف حضارية لنقل المواقف العشوائية المتواجده بمركز ومدينة أوسيم لما تسببه من مظهر غير حضاري وازدحامات مرورية.





رافق المحافظ خلال الجولة السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن واللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة اوسيم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس .





وكان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، قد اجرى جولة تفقدية منذ يومين، لمتابعة اعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة انهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية حيث شملت الجوله شوارع جزيرة العرب والسودان والنيل وجلال الدين الحمامصي وجامعة الدول العربية والبطل احمد عبد العزيز.





أعرب المحافظ عن عدم رضاه عن نسب تنفيذ الاعمال فى بعض المحاور حتى الان موجها رئيس حى العجوزة بالمتابعه اليومية مع الشركة للانتهاء من الاعمال الجارية بجزيرة العرب وفقا للجدول الزمني المحدد حيث جاري الان اعمال تنسيق الجزيرة الوسطي ونقل كابلات الكهرباء والاتصالات.





وخلال تفقده شارع السودان كلف المحافظ بمتابعة الاعمال التي تم تنفيذها ومدي جدية الشركة في الالتزام بالتنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد.