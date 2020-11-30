ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حكيم يطرح برومو أغنيته الجديدة .. فيديو

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:09 م
حكيم
حكيم
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر المطرب حكيم برومو أغنيته الجديدة والتى فرض على اسمها سياجا من السرية وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

واكتفى حكيم بالتعليق على البرومو بكلمة واحدة  :"قريبا" . 

وكان قرر المطرب حكيم، طرح أغنيته الجديدة "ميزة" والتى انتهى من تسجيلها أمس، في ديسمبر المقبل. 

أغنية "ميزة" من كلمات صلاح مندى وألحان هانى فاروق وتوزيع زيزو فاروق.

ويعد حكيم من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصرى يقف على مسرح الأولمبياد التاريخى في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وكان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم، وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكيم يرقص على أغنية صحاب أونطة ويوجه رسالة لـ متابعيه

أخبار السوشيال ميديا.. فايلر يرد على شائعات رحيله عن الأهلي.. ورونالدو يتألق في تدريبات اليوفي

بعد نجاح "صحاب أونطة".. حكيم يحضر لمفاجأة غنائية مع الموزع ساسو

حكيم لمتابعيه: بحضرلكم مفاجأة

بالكاميرا.. حكيم لـ متابعيه: من عايزني أصوره.. شاهد

حكيم يطرح أغنية ميزة فى ديسمبر المقبل

ترشيحاتنا

بعد إثارتها للجدل بملابس فرعونية .. معلومات لا تعرفها عن فتاة هرم سقارة

قرار عاجل من الحكومة الفرنسية بشأن قانون الأمن الشامل

دولة خليجية تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لإجراء رحلات إلى الإمارات

صورة الشيخ والقس.. القمص إنجيلوس بطل الواقعة يروي تفاصيل المشهد الروحاني الأصيل

بدر بانون وطاهر يظهران لأول مرة في قائمة الأهلي

كولة أبو ليلة منطقة الغموض .. العثور على حجر سقط من طبق طائر في قنا .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

توب كحلى .. ندى بسيوني تخطف الأنظار بإطلالة شبابية .. شاهد

بمحافظة سوهاج .. أحمد داش يكشف عن كواليس مسلسل نسل الأغراب