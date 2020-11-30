الشناوي يكشف حقيقة قيامه بـ إشارة الصمت لـ جماهير الزمالك بعد حصد بطولة أفريقيا

كشف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن معنى لقطة إشارة الصمت التي قام بتأديتها بعد استلام كأس بطولة أفريقيا.





وقال محمد الشناوي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، "إشارة الصمت دي كانت للاعبي النادي الأهلي عشان مؤمن زكريا كان جاي، وكنت بقول للاعبين اسكتوا عشان مؤمن جاي يرفع الكأس".





وأضاف محمد الشناوي " لم أقم بهذه الحركة لجمهور نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك على رأسي وأنا مليش في الحركات دي".





وتابع محمد الشناوي، "نشعر بالفخر بصعود فريقين من دولة واحدة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ووجود نهائي أفريقيا في على أرض مصر أمر مشرف للغاية ونادي الزمالك عمل مباراة جيدة وفي النهاية دي كورة".





وتابع محمد الشناوي "نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك مشرف وأفريقيا بأكملها تابعت نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك".





واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفاوة كبيرة وذلك بعد حصد النادي الأهلي لقب أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وردد جمهور منى الشاذلي هتافات "أهلاوي أهلاوي بطل أفريقيا الشناوي.. شنو شنو".

يذكر أن النادي الأهلي حقق لقب بطولة دوري ابطال افريقيا على حساب نادى الزمالك بعد الفوز في المباراة التي جمعت بينهما بهدفين لهدف.





وأرسل النادي الأهلي القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة التي تشمل الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏





كشتف مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد توصت إلي إتفاق ودي لفسخ التعاقد وديًا مع صالح جمعة وبات غير مرتبطًا بأي نادي.





وعقد وكيل اللاعب جلسة مع مسئولي الأهلي تم التوصل الي حل لفسخ التعاقد وديًا وبدون أي مقابل.





وأستقرت لجنة التخطيط بالأهلي علي الإستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة بلا مقابل خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه، وناقشت اللجنة في إجتماع مطول حضر جزء منه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تقرير حول قائمة الموسم الجديد التي سيتم إرسالها لإتحاد الكرة اليوم لتشارك بشكل رسمي في مسابقة كأس مصر بدءًا من مواجهة الغد أمام الإتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.





كما وافقت اللجنة علي رحيل بادحي للإحتراف الخارجي، بجانب قيد كل من محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة زعيم الثغر علي حسب نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس لكشف موقفهم من فيروس كورونا .





وشملت القائمة كل من محمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمي وقيد مصطفي شوبير تحت السن ومعهم محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي واكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشه وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو وصلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن .





وتم رفع أسم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة علي أن يتم قيدهم في فبراير المقبل.



