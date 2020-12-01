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لا علاقة لها بـ كورونا.. وزير التعليم: طلاب الثانوية يؤدون الامتحانات في المدارس إلكترونيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:15 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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هاني حسين
قال  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم،  تعليقا على إجراء امتحانات الثانوية العامة بشكل الكتروني، إن  الهدف من ذلك الأمر هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص،  مضيفا:" عدد كبير من طلاب المنازل لا يتسلموا تابلت لانهم أصحاب طبيعة خاصة ومن أجل تكافؤ الفرص في الثانوية العامة  قررنا استيعاب طلاب المنازل  كي لا يكون هناك امتحانات الكترونية والأخرى ورقية كي لا تكون مدخل للتسريب والغش".

وأضاف  طارق شوقي  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر  "المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  طلاب الثانوية العامة  سوف يمتحنوا في المدرسة على التابلت بشكل إلكتروني بنفس الاسئلة والمواعيد والامر لا علاقة له بتطورات فيروس كورونا".

وتابع طارق شوقي:"  امتحان الثانوية العامة لابد ان يكون في لجان مراقبة كي نتأكد من أن التقييم صحيح  ونضيف لمن يمتحن الكترونيا طلاب المنازل ".

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن أن امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرد بشكل غير مباشر على طريقته الخاصة على شائعة قيامه بتقديم استقالته من منصب وزير التربية والتعليم التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لمتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها: "امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل بإذن الله".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة الكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل".

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل الكترونيا وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا واجهزة تابلت اثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وقال وزير التربية والتعليم: "أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام بإذن الله".

وعلى جانب آخر، التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، "منجستاب هايلي"، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي.

ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالحضور، مشيدًا بتعاون برنامج الأغذية العالمي مع وزارة التربية والتعليم في العديد من المجالات والتي منها المدارس المجتمعية، فضلًا عن برنامج التغذية المدرسية والذي يغطي حاليًا أكثر من 12 مليون طالب/طالبة.

وأضاف شوقي، إن التعاون مستمر في عملية تعزيز التعليم داخل المدارس حيث تم إنتاج مناهج تعليمية متخصصة عن موضوعات خاصة بالتغذية والتعلم الإيجابي وكذلك مكافحة عمالة الأطفال، فضلًا عن إنشاء تطبيق إدارة الفصل والتغذية المدرسية وتم الانتهاء من إصدار النسخة  التجريبية للتطبيق.
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