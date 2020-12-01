لأول مرة رولز رويس تصدر موديلات بألوان مختلفة.. فيديو

كشفت رولز رويس الشهيرة في مجال صناعة السيارات الفارهة عن طرازات واريث ودوان وكولينا بعدما تم طلائها بالالوان النيون الجديدة أو مايطلق عليها Neon Nights.
وظهرت نسخة دوان بلون والذي يعرف بالأحمر الصارخ ، وتتلون المقصورة الداخلية بالرمادي مع لمسات باللون الأحمر ، بينما نسخة كولينان فهي تتميو باللون الأزرق ، وستكون مقصورتها الداخلية باللون الأبيض مع لمسات وتطعميات زرقاء
كما كشفت تقارير متخصصة في اخبار السيارات ان الطراز الكهربائي الاول من الشركة العريقة والرائدة في صناعة الطرازات الفاخرة رولز رويس ليست من تطوريها
يذكر أن الشركة القائمة ان تطوير أول نسخة كهربائية من رولز رويس هي " لوناز " البريطانية ، التي لطالما تعاونت مع العملاق البريطاني الآخر. أعلنت شركة رولز رويس الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، عن نسخة جديدة تنضم إلى أسطول سياراتها، وهي النسخة EWB من طرازها الشهير Ghost.
وتنفرد نسخة EWB بمظهر متألق للغاية كعادة إصدارات رولز رويس والتي تعد واحدة من أهم منتجي السيارات الفارهة العالم، فعند رؤية العلامة المميزة "RR" فتأكد أن أمامك مواصفات فنية رائعة أيضا بجانب التصميم الجذاب.
النسخة ""EWB تتميز بمحرك تربو مزدوج مكون من 12 أسطوانة، يعطي قوة 571 حصان/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات من شركة ZF الهندسية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كلم/ساعة.
السيارة تتمتع بمزيد من الرحابة والاتساع في مقصورتها الداخلية، وذلك بفضل طول قاعدة العجلات الخاصة بها والتي تزيد بنسبة تصل إلى 17 سنتيمتر عن الأيقونة "Ghost"، ليبلغ طولها نحو 5.72 متر.