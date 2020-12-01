أنحف وأخف وزنا.. سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد قابل للطي

تعتزم شركة سامسونج Samsung ، التركيز على تصنيع فئة الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي تحتل بها المركز الأول في قطاع الهواتف المطوية بمجموعة أجهزة من بينها Z Flip و Galaxy Fold.





وقد أكدت الشركة الكورية الجنوبية على أنها تعمل على هاتف جديد قابل للطي مع تصميم وصفته بأنه "أنحف وأخف وزنا" على عكس الإصدارات الحالية، وبحسب ما ذكره موقع "androidauthority"، فأن سامسونج لم توضح ما إذا كان الجهاز التي تعمل على تطويره هو Galaxy Z Fold 3 أم لا.









وبشكل أكثر تحديدا، يبلغ وزن هاتف Galaxy Z Fold2 الحالي حوالي 282 جرام وهو وزن أعلى من الإصدار السابق الذي تميز بوزن 263 جرام، ومقارنة بنموذج هاتف Galaxy Note 20 Ultra الذي يزن حوالي 208 جراما.





وأشارت التسريبات الأخيرة إلى أن سامسونج تعتزم لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold3، بنفس الفئة التسعيرية لإصدارها الحالي Galaxy Z Fold2.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة فأن هاتف Galaxy Z Fold3، سيكون أول هواتف من الشركة الذي سيدعم تقنية الكاميرا أسفل الشاشة UDC مع القلم الألكتروني S، وتشير التوقعات إلى أن سيتم تعديل نوع الزجاج المستخدم وسيتم استخدام زجاج UTG من النوع السميك لتصدره بسعر أرخص.





الجدير بالذكر أن هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بمعالج من نوع Snapdragon 865+، مقترنا بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، مع بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 وات، ويتوفر الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية مقابل سعر حوالي 1900 دولار أي ما يعادل 29.638 ألف جنيه مصري.