سامسونج تصدر هواتف Galaxy Z Fold 3 القابلة للطى بميزات خارقة

هاتف Galaxy Z Fold 3 من المتوقع أن يصدر فى بداية العام القادم 2021، وبإمكانات مختلفة عن الهواتف السابقة .

ويصدر هاتف Galaxy Z Fold 3 بأفضل ميزة فى هواتف Galaxy Note 20 وهى ميزة القلم الإلكترونى S Pen ، حيث من الممكن أن يصدر نفس القلم بنفس إمكاناتهمع الهاتف أو من الممكن أن تقوم سامسونج بإدخال بعض التعديلات عليه، ليصبح أفضل أداء وأكثر سرعة ، وبمستشعرات أذكى.





كما يصدر هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى، بشاشة أقوى من سابقه، حيث سيتم تعديل نوع الزجاج المستخدم وسيتم استخدام زجاج UTG من النوع السميك ، حيث كانت سامسونج قد أصدرت هاتف Galaxy Z Fold2 بنوعية خفيفة من زجاج UTG ، لتصدره بسعر أرخص.





ومن المنتظر إنطلاق هاتف Galaxy Z Fold 3 بأفضل ميزة على الإطلاق وهى أن شاشة الهاتف لن تحتوى على أى ثقوب أو نوتش، مما يعنى أن الكاميرا الأمامية أو السيلفى ستكون تحت الشاشة ، وهو نفس الأمر الذى سيحصل مع هواتف Galaxy S21 القادمة والتى سيتم إصدارها أيضا فى بداية العام القادم فى شهر يناير.



