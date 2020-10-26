سامسونج تصدر هواتف Galaxy Z Fold 3 القابلة للطى بميزات خارقة

تعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية رائدة فى صناعة وتقديم أفضل هواتف قابلة للطى، حيث أطلقت أول هاتف قابل للطى فى العالم العام الماضى 2019، وهو هاتف Samsung Galaxy Fold ، ومنذ ذلك الحين لم يصبح ذلك النوع من الهواتف بمثابة الهواتف الغريبة أو غير العملية، بل أصبحت الهواتف القابلة للطى هى أفضل توجه للهواتف العملية لأنها تشبه أجهزة التابلت بشاشاتها الكبيرة والبطاريات ذات السعة العملاقة، وكذلك المعالجات القوية التى تقدم أداءا كبيرا.
وتعتزم شركة سامسونج إصدار هاتف الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطى وهو هاتف Galaxy Z Fold 3، وذلك بعد إطلاق Galaxy Z Fold 2 5G وكذلك نسخة الجيل الخامس 5G من هاتف Galaxy Z Flip 5G، فى شهر أغسطس الماضى بإمكانات كبيرة للغاية، وبحسب موقع Tom's Guide فإن هاتف Galaxy Z Fold 3 من المتوقع أن يصدر فى بداية العام القادم 2021، وبإمكانات مختلفة عن الهواتف السابقة .
إقرأ أيضا : سامسونج تسخر من هواتف آيفون 12 بإعلان مثير للجدل
ويصدر هاتف Galaxy Z Fold 3 بأفضل ميزة فى هواتف Galaxy Note 20 وهى ميزة القلم الإلكترونى S Pen ، حيث من الممكن أن يصدر نفس القلم بنفس إمكاناتهمع الهاتف أو من الممكن أن تقوم سامسونج بإدخال بعض التعديلات عليه، ليصبح أفضل أداء وأكثر سرعة ، وبمستشعرات أذكى.
كما يصدر هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى، بشاشة أقوى من سابقه، حيث سيتم تعديل نوع الزجاج المستخدم وسيتم استخدام زجاج UTG من النوع السميك ، حيث كانت سامسونج قد أصدرت هاتف Galaxy Z Fold2 بنوعية خفيفة من زجاج UTG ، لتصدره بسعر أرخص.
ومن المنتظر إنطلاق هاتف Galaxy Z Fold 3 بأفضل ميزة على الإطلاق وهى أن شاشة الهاتف لن تحتوى على أى ثقوب أو نوتش، مما يعنى أن الكاميرا الأمامية أو السيلفى ستكون تحت الشاشة ، وهو نفس الأمر الذى سيحصل مع هواتف Galaxy S21 القادمة والتى سيتم إصدارها أيضا فى بداية العام القادم فى شهر يناير.
وتم تصميم هاتف Galaxy Z Fold 2 5G السابق، بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل ، بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 واط.