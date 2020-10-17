بعد إطلاق Galaxy S20.. تسريب يكشف بعض مواصفات هاتف Galaxy S21 القادم

أتاحت شركة سامسونج مؤخرا سلسلة هواتف Note20 عالميا، والآن تركز الشركة الكورية الجنوبية على تطوير تشكيلة Galaxy S21، حيث حصلت عملاقة تصنيع هواتف أندرويد على موافقة وكالة 3C الصينية لإحدى هواتف السلسلة القادمة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصلت سامسونج على موافقة الوكالة التنظيمية الصينية، لهاتف يحمل رقم الطراز SM-G9910، والذي من المتوقع أن يكون الإصدار العادي من سلسلتها القادمة Galaxy S21.









وتكشف القائمة أن هاتف Galaxy S21، سيأتي بتقنية شحن سريع بقدرة 25 واط، والذي سيكون متوافقا مع إمكانيات Galaxy S20.





ومن المحتمل أن يكون هذا الهاتف أصغر جهاز في سلسلة Galaxy S21 بسبب رقم الطراز، ولا تذكر القائمة أي شئ عن سعة البطارية ولكن من المحتمل أن تأتي بسعة 3.880 مللى أمبير في الساعة.





الجدير بالذكر أن هاتف Galaxy S20، يحتوي على بطارية بسعة 4.000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويتوفر بسعر 654 دولار أمريكي.